Aşk Çiçeğim Şarkı Sözleri
Reha Aşk Çiçeğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Reha Aşk Çiçeğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Çiçeğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sensizlik Haram Bana
Gücüm yok yalnızlığa
Sensiz gülememem başka sevemem
Nasibimse istemem
*
Geceler nurlar yağdırsa
Karakış bahar olsa da
Yoksa eğer istemem
*
Sana ben ömrümü verdim
Seni ben gönlüme sevdim
Dertlerim dualarım sensin
*
Seni ben kahır olsan da
Seni ben günah olsan da
Severim öldükten sonra
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ne günahım var ne de bir suçum
yine yalnızım yine suçsuzum
ne günahım var ne de bir suçum
allah'ım nedir benim kusurum
*
bitmiyor geceler hasretlik heceler
sensizlik ne zor gel gönlüme sor
*
hep karalar geçmiyor fırtınalar
yaralar beni bu hatıralar
hep beklerim gelmek bilmez baharlar
geri getirmiyor seni bana o dualar
-
İçime attığım dertler
Bilirim sonumu bekler
Kaderim böyleyse eğer
Vız gelir bu elem keder
*
Nasıl da yanılmışım ben meğer
Ağladığım geceler yeter
Yanında olmayı çok istedim
Güldürmedi bu zalim keder
*
Geceleri sensiz içerim sabaha kadar
Sabahları kahırla gelirim
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Yoksun burda seni sordum dalgalara
Güneş battı beni seni vurdu gölgelere
Yazık çok yazık sensizlik
Yine kördüğüm oldum yine kahretsin
Seni sordum dalgalara martılara sandallara
Kahroldum sensizim
Yoksun yoksun seni sordum dalgalara
güneş battı beni vurdu agırlara
yazık cok yazık vurgunum
yine kör düğüm oldum yine
kahretsin seni sordum dalgalara martılara sandallara
kahroldum sensizim
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
-
Yalvarırım Yüce Rabbim
Şu yüzümü bir gün güldür
*
Ben canımdan geçer isem
Söyle bana çözüm müdür
*
Dayanacak gücüm yoktur
Bu derdimin adı aşktır
*
Nerden sevdim gönül verdim
Aşık isen sonu derttir
-
Allah düşmanıma vermesin senin gibi sevgili
Kahredersin derdinden çıldırtırsın insanı
Ağlatırsın derdinden çok üzersin seveni
Kim bilir ne canlar yaktın, kimin ahını aldın
Sende birgün düşersen aşk derdine yanarsın
*
Yalanlarından ,dolanlarından bıktım usandım ben
Bir kere daha kandıramazsın kalbimi sen yeniden
*
-
Sus konuşma artık seni dinlemem
Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle
Git başımdan daha çok üzme beni
Kararımı verdim olmayacak
*
Dönüşü olmaz aşkın yıkarken düşünseydin
Pişmanlık fayda etmez sen istedin
Unuttum seni ben günahlar boynuna
Yazılmış yazıyı çevirdin tersine
*
Hani sen benimdin durmadın sözünde
İstediğin yere git unuttum seni ben
Aylardır bekledim haberin gelmedi
Ansızın karşıma çıkmışsın nafile
*
Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta
İstediğin yere git unuttum seni ben
Sus konuşma artık seni dinlemem
Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle
*
Git başımdan daha çok üzme beni
Kararımı verdim olmayacak
Dönüşü olmaz aşkın yıkarken düşünseydin
Pişmanlık fayda etmez sen istedin
*
Unuttum seni ben günahlar boynuna
Yazılmış yazıyı çevirdin tersine
Hani sen benimdin durmadın sözünde
İstediğin yere git unuttum seni ben
*
Aylardır bekledim haberin gelmedi
Ansızın karşıma çıkmışsın nafile
Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta
İstediğin yere git unuttum seni ben
*
Bebeğim günahlar tek senin boynuna
Yazılmış yazıyı çevirdin tersine
Hani sen benimdin durmadın sözünde
İstediğin yere git unuttum seni ben
*
Aylardır bekledim haberin gelmedi
Ansızın karşıma çıkmışsın nafile
Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta
İstediğin yere git unuttum seni ben
*
Unuttum
-
Bir ses var ki yüreğimin içinde
Dinler oldum bu yabani zamanda
*
Tası tarağı toplayıp gitsem diye
Hem düşündüm hem taşındım
Kaldım sonunda
*
Sen olmadan benim yanımda
İmkansız asla
*
Al gönlümü al gönlüne
İsyan edeyim
Dertlerin cümlesine
İnat edeyim
-
Üzmedim, seni bir gün kırmadım
Hiç bir gün günahını almadım
Allah'ım bu nasıl şey bende anlamadım
Yıkıldım sessiz gidisine
Yok yere gittin canımın içiydin sevdam gözbebeğim
Hazana uydun beni niye vurdun
Aşkım aşk çiçeğim
*
-
hiç düşündün mü sen
neydi kaybolup giden
sen miydin yoksa ben mi
bu sevgiyi yok eden
gönlünde hala ben var mıyım
bana sorsan saklar mıyım
bilmiyorum ki gönlü yaralım
sen mi ben mi hatalıyım
sızlıyor mu yüreğin
geriye dönüp baktığın zaman
ağlıyor mu gözlerin
aklına gelip gittiğim zaman
sen orada,ben burda
geçti çok zaman
özlüyorsan niye bitti o zaman
-
Sensizlik kanımda dolaşsa da
Bu gece çağırma
*
Gözlerim yana da ağlamaktan
Dönsen de artık hiç gülemem
*
Canım gibi sevmiştim demek
Peki söyle bu muydu sevmek
Bu kaçıncı kaçıncı yalnızlığa alış
*
Bana yine sevgilim desen
Bana geri dönmek istesen
Affeder mi Tanrım ben affetsem
-
Canım, deli olma sen
Yıktın tüm hayalleri
Deli olma sen
Bu kaçıncı ayrılık…
*
Görmez olsun, gözlerim
Ölüm olsun, sözlerin
Deli olma sen
Bu kaçıncı ayrılık…
*
Beni ellere verdin
Olmadı
Gün doğmadı
Sensiz olmadı…
Vazgeçtin benden
Gönlün yanmadı
Gökler ağladı
Çarem kalmadı
-
Gözlerim seni arayıp bulmazsa
Yüreğim buna nasıl sabretsin
*
Allah sabır etsin
Yardan ayrı olana
Allah sabır etsin
Gönlü yalnuz kalana
*
Sana söylemesi güzelim
Alır başımı giderim
Göz karadır yüreğim
Her şeyden vazgeçerim
-
ne günahım var ne de bir suçum
yine yalnızım yine suçsuzum
ne günahım var ne de bir suçum
allah'ım nedir benim kusurum
*
bitmiyor geceler hasretlik heceler
sensizlik ne zor gel gönlüme sor
*
hep karalar geçmiyor fırtınalar
yaralar beni bu hatıralar
hep beklerim gelmek bilmez baharlar
geri getirmiyor seni bana o dualar