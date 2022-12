When your day is long And the night, the night is yours alone When you're sure you've had enough Of this life, well hang on *** Don't let yourself go 'Cause everybody cries Everybody hurts sometimes *** Sometimes everything is wrong Now it's time to sing along *** When your day is night alone (hold on, hold on) If you feel like letting go (hold on) If you think you've had too much Of this life, well hang on *** 'Cause everybody hurts Take comfort in your friends Everybody hurts *** Don't throw your hand, oh no Don't throw your hand If you feel like you're alone No, no, no, you are not alone *** If you're on your own in this life The days and nights are long When you think you've had too much Of this life to hang on *** Well, everybody hurts sometimes Everybody cries Everybody hurts, sometimes *** And everybody hurts sometimes So hold on, hold on Hold on, hold on, hold on Hold on, hold on, hold on *** Everybody hurts *** Herkes İncinir Günün uzunken ve gecen Gece yalnız senin Hayatın çok üstüne geldiğine emin olduğun zaman Sıkı tutun Kendini bırakma, herkes bazen ağlar Ve herkes incinir, bazen .... *** Bazen her şey yanlıştır Şimdi şarkı söyleme zamanıdır Günün sadece geceyken (Dayan Dayan) Bırakırmış gibi hissedersen (Dayan) Hayatın çok üstüne geldiğini düşündüğünde Dayan *** Herkes incinir Arkadaşlarınla rahatla Herkes incinir Herşeyi bırakma, oh hayır Herşeyi bırakma Kendini yalnız hissedersen Hayır, hayır, hayır, yalnız değilsin *** Bu hayatta yalnızsan Günler ve geceler uzunsa Çok fazlasına sahip olduğunu düşündüğün zaman Yaşama, sıkı tutun *** Herkes incinir Bazen, herkes ağlar Ve herkes incinir Bazen Ama bazen herkes incinir Bu yüzden Dayan, Dayan, Dayan, Dayan, Dayan Dayan, Dayan, Dayan, Dayan, Dayan *** Herkes incinir Yalnız değilsin