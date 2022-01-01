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Everybody Hurts Şarkı Sözleri

R.E.M. Everybody Hurts şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen R.E.M. Everybody Hurts şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Everybody Hurts sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
R.E.M.

R.E.M.

Everybody Hurts

  • Everybody Hurts
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