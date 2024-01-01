Everybody Hurts Şarkı Sözleri
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When your day is long
And the night, the night is yours alone
When you're sure you've had enough
Of this life, well hang on
***
Don't let yourself go
'Cause everybody cries
Everybody hurts sometimes
***
Sometimes everything is wrong
Now it's time to sing along
***
When your day is night alone (hold on, hold on)
If you feel like letting go (hold on)
If you think you've had too much
Of this life, well hang on
***
'Cause everybody hurts
Take comfort in your friends
Everybody hurts
***
Don't throw your hand, oh no
Don't throw your hand
If you feel like you're alone
No, no, no, you are not alone
***
If you're on your own in this life
The days and nights are long
When you think you've had too much
Of this life to hang on
***
Well, everybody hurts sometimes
Everybody cries
Everybody hurts, sometimes
***
And everybody hurts sometimes
So hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on
***
Everybody hurts
***
Herkes İncinir
Günün uzunken ve gecen
Gece yalnız senin
Hayatın çok üstüne geldiğine emin olduğun zaman
Sıkı tutun
Kendini bırakma, herkes bazen ağlar
Ve herkes incinir, bazen ....
***
Bazen her şey yanlıştır
Şimdi şarkı söyleme zamanıdır
Günün sadece geceyken (Dayan Dayan)
Bırakırmış gibi hissedersen (Dayan)
Hayatın çok üstüne geldiğini düşündüğünde
Dayan
***
Herkes incinir
Arkadaşlarınla rahatla
Herkes incinir
Herşeyi bırakma, oh hayır
Herşeyi bırakma
Kendini yalnız hissedersen
Hayır, hayır, hayır, yalnız değilsin
***
Bu hayatta yalnızsan
Günler ve geceler uzunsa
Çok fazlasına sahip olduğunu düşündüğün zaman
Yaşama, sıkı tutun
***
Herkes incinir
Bazen, herkes ağlar
Ve herkes incinir
Bazen
Ama bazen herkes incinir
Bu yüzden Dayan, Dayan, Dayan, Dayan, Dayan
Dayan, Dayan, Dayan, Dayan, Dayan
***
Herkes incinir
Yalnız değilsin