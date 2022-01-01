Shiny Happy People Şarkı Sözleri
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R.E.M.
Shiny Happy People
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Shiny happy people laughing
Meet me in the crowd
People, People
Throw your love around
Love me, love me
Take it into town
Happy, happy
Put it in the ground
Where flowers grow
Gold and silver shine
***
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing
Everyone around
Love them, love them
Put it in your hands
Take it, take it
There's no time to cry
Happy, happy
Put it in your heart
Where tomorrow shines
Gold and silver shine
***
Oh, Here we go
***
People, happy people
People, happy people
***
Parıldayan mutlu insanlar gülüyor
Kalabalığın içinde karşılaşın benimle
İnsanlar, insanlar
Sevginizi etrafa fırlatın
Sevin beni, sevin beni
Kasabanın içine getirin
Mutlu, mutlu
Toprağa koyun
Çiçeklerin büyüdüğü yere
Altın ve gümüş parıldıyor
***
Parıldayan mutlu insanlar el ele tutuşuyor
Parıldayan mutlu insanlar gülüyor
Etraftaki herkesi
Sevin onları, sevin onları
Ellerinize koyun onu
Alın, alın
Ağlayacak zaman yok
Mutlu, mutlu
Kalbinize koyun onu
Yarının parıldadığı yere
Altın ve gümüş parıldıyor
***
Ha, İşte başlıyoruz
***
İnsanlar, mutlu insanlar
İnsanlar, mutlu insanlar