Shiny happy people laughing Meet me in the crowd People, People Throw your love around Love me, love me Take it into town Happy, happy Put it in the ground Where flowers grow Gold and silver shine *** Shiny happy people holding hands Shiny happy people laughing Everyone around Love them, love them Put it in your hands Take it, take it There's no time to cry Happy, happy Put it in your heart Where tomorrow shines Gold and silver shine *** Oh, Here we go *** People, happy people People, happy people *** Parıldayan mutlu insanlar gülüyor Kalabalığın içinde karşılaşın benimle İnsanlar, insanlar Sevginizi etrafa fırlatın Sevin beni, sevin beni Kasabanın içine getirin Mutlu, mutlu Toprağa koyun Çiçeklerin büyüdüğü yere Altın ve gümüş parıldıyor *** Parıldayan mutlu insanlar el ele tutuşuyor Parıldayan mutlu insanlar gülüyor Etraftaki herkesi Sevin onları, sevin onları Ellerinize koyun onu Alın, alın Ağlayacak zaman yok Mutlu, mutlu Kalbinize koyun onu Yarının parıldadığı yere Altın ve gümüş parıldıyor *** Ha, İşte başlıyoruz *** İnsanlar, mutlu insanlar İnsanlar, mutlu insanlar