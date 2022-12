I will try not to breathe I can hold my head still with my hands at my knees These eyes are the eyes of the old, shiver and fold *** I will try not to breathe This decision is mine I have lived a full life And these are the eyes that I want you to remember, oh *** I need something to fly over my grave again I need something to breathe *** I will try not to burden you I can hold these inside I will hold my breath Until all these shivers subside Just look in my eyes *** I will try not to worry you I have seen things that you will never see Leave it to memory me I shudder to breathe *** I want you to remember, oh (you will never see) I need something to fly (something to fly) Over my grave again (you will never see) I need something to breathe (something to breathe) Baby, don't shiver now Why do you shiver? (I will see things you will never see) I need something to fly (something to fly) Over my grave again (I will see things you will never see) I need something to breathe, oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh *** I will try not to worry you I have seen things that you will never see Leave it to memory me Don't dare me to breathe I want you to remember oh (you will never see) I need something to fly (something to fly) Over my grave again (you will never see) I need something to breathe (something to breathe) Baby, don't shiver now Why do you shiver now? (I will see things you will never see) I need something to breathe (something to breathe) (I have seen things you will never see) I want you to remember *** Nefes almamaya çalışacağım. Başımı hala ellerimle dizlerimin üstünde tutabilirim. Bu gözler eski, titreme ve katın gözleridir. Nefes almamaya çalışacağım. Bu karar benim. Dolu dolu bir hayat yaşadım *** Ve bunlar hatırlamanı istediğim gözler. Aman. ... mezarımın üzerinden uçacak bir şeye ihtiyacım var. Nefes alacak bir şeye ihtiyacım var. Sana yük olmamaya çalışacağım. Bunları içeride tutabilirim. Nefesimi tutacağım Tüm bu titremeler çökene kadar, Sadece gözlerime bak. *** Seni endişelendirmemeye çalışacağım. Asla göremeyeceğin şeyler gördüm. Hafızama bırak. Nefes almak için titriyorum. *** Hatırlamanı istiyorum. Aman. (asla görmeyeceksin) Uçacak bir şeye ihtiyacım var (uçacak bir şey) ... mezarımın üstünde. (asla görmeyeceksin) Nefes alacak bir şeye ihtiyacım var. (nefes almak için bir şey) Bebeğim, şimdi titreme. Neden şimdi titriyorsun? (Şeyler göreceğim hiç göreceksiniz ) *** Uçacak bir şeye ihtiyacım var (uçacak bir şey) ... mezarımın üstünde. (Şeyler göreceğim hiç göreceksiniz ) Nefes alacak bir şeye ihtiyacım var. Aman. Aman. Aman. *** Seni endişelendirmemeye çalışacağım. Asla göremeyeceğin şeyler gördüm. Hafızama bırak. nefes bana cesaret. *** Hatırlamanı istiyorum. Aman. (asla görmeyeceksin) Uçacak bir şeye ihtiyacım var (uçacak bir şey) ... mezarımın üstünde. (asla görmeyeceksin) Nefes alacak bir şeye ihtiyacım var. (nefes almak için bir şey) Bebeğim, şimdi titreme. Neden şimdi titriyorsun? (Şeyler göreceğim hiç göreceksiniz ) *** Nefes alacak bir şeye ihtiyacım var. şeyler gördüm nefes almak (bir şey - Asla göremeyeceksin) Hatırlamanı istiyorum.