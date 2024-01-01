Remzi Ayyıldız

Ölem Yar Tatlı diller kandırdı Kara gözler yıldırdı * Canımdan usanırdı Ölem de kurtulam yar * Yar yar ölem yar Seni nerde bulam yar Alam da kurtulam yar

Unutmam Asla Gidiyorum artık Hiçbir şey sorma Seninle bir daha Olamam asla * Ben ne düşmanımı Ne de dostumu Hiç şüphen olasın Unutmam asla *

Yapmayacaktın Hangi yüzle geldin Hangi yalanla Bir daha karşıma Çıkmayacaktın * Aldattın, ağlattın Yıktın bir anda Sen bu yanlışı bana Yapmayacaktın * zalim

Yemin Ettim seni ilk gördüğüm anda eridim bittim karşında ömür boyu hep yanında olacağım yemin ettim * sana canımı vermeye deliler gibi sevmeye senin uğrunda ölmeye dönüşüm yok yemin ettim *

Hazalım Tükenen bir sevginin ardından bakmak Ne kadar zor imiş bahar gözlüm? Elele gezerken, el gibi kalmak Ondan ayrı kalmak zor bahar gözlüm * Yürek yanar köz olur Yanmak bile hiç kalır Bu dünyada sevdiğim Birgün gelir el olur * Aman aman hazalım bahar gözlü ceylanım Ayırdılar seni benden, birtek sana yanarım Aman aman hazalım bahar gözlü ceylanım Ayırdılar seni benden, birtek sana yanarım * Yaşanan günleri nasıl sileyim? Felek bırakmaz ki sana geleyim Bir kere görmeden nasıl öleyim? Senden ayrı kalmak zor bahar gözlüm * Yürek yanar köz olur Yanmak bile hiç kalır Bu dünyada sevdiğim Birgün gelir el olur * Aman aman hazalım bahar gözlü ceylanım Ayırdılar seni benden birtek sana yanarım Aman hazalım bahar gözlü ceylanım Ayırdılar seni benden birtek sana yanarım * Aman ey hazalım bahar gözlü ceylanım Ayırdılar seni benden birtek sana yanarım Aman hazalım bahar gözlü ceylanım Ayırdılar seni benden birtek sana yanarım

Son Yolculuklar Yaşarken hayatın Tadı bilinmez Gün gelir Tüm mutluluklar * Bir yer var gidilen Geri gelinmez Mezarın kadardır Son yolculuklar

Mezarımın Taşı Mezarımın taşı Urfa'ya karışı Başucuma koyun yazılı taşı Üstümdeki çimenler gözümün yaşı * Ağlama sen garip anam bu işler olur Beni yakan (vuran) zalim Allah'tan bulur Neneyle neneyle Zeki'm nen eyle Cenazen gidiyor kalk şivan eyle * Meyhaneden çıktım yan basa basa Ciğerim delindi kan kusa kusa Bana sebep olan Antepli Musa (Beni vuran zalim Antepli Musa) * Ağlama sen garip anam bu işler olur Beni yakan (vuran) zalim Allah'tan bulur Neneyle neneyle Zeki'm nen eyle Cenazen gidiyor kalk şivan eyle * Cenazem üstüne güller ektiler Yeni gelin gibi kefen biçtiler Bütün ahbaplarım boyun büktüler * Ağlama sen garip anam bu işler olur Beni yakan (vuran) zalim Allah'tan bulur Neneyle neneyle Zeki'm nen eyle Cenazen gidiyor kalk şivan eyle * Mezar arasında harman olur mu Kama yarasına derman olur mu Zeki'yi vuranda iman olur mu * Ağlama sen garip anam bu işler olur Beni yakan (vuran) zalim Allah'tan bulur Neneyle neneyle Zeki'm nen eyle Cenazen gidiyor kalk şivan eyle

Zalım Zalım Ağlarım İçin İçin (Zalım Zalım Zalım Ey) Giderim O Yar İçin (Zalım Zalım Zalım Ey) Hem Gider Hem Ağlarım (Zalım Zalım Zalım Ey) Bilmem Bu Dert Ne İçin (Zalım Zalım Zalım Ey) * Masa Üstünde Yaldız (Zalım Zalım Zalım Ey) Hos Geldin Küçük Baldız (Zalım Zalım Zalım Ey) Sen Git De Ablan Gelsin (Zalım Zalım Zalım Ey) Ben Kalmısam Yalnız (Zalım Zalım Zalım Ey) * Yüzüğüm Kaşı Elmas (Zalım Zalım Zalım Ey) Suya Düşer Bulunmaz (Zalım Zalım Zalım Ey) Genç Ömrüm Heder Etsem (Zalım Zalım Zalım Ey) El Kızıdır İnanmaz (Zalım Zalım Zalım Ey)

Gam Yükü Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? * Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? * Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam * Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi? Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok?

Dağlara Düşünce Ayaz Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? * Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? * Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam * Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi? Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? * Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok?