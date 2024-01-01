Unutmam Asla Şarkı Sözleri
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Remzi Ayyıldız
Unutmam Asla
-
Ağlarım İçin İçin (Zalım Zalım Zalım Ey)
Giderim O Yar İçin (Zalım Zalım Zalım Ey)
Hem Gider Hem Ağlarım (Zalım Zalım Zalım Ey)
Bilmem Bu Dert Ne İçin (Zalım Zalım Zalım Ey)
*
Masa Üstünde Yaldız (Zalım Zalım Zalım Ey)
Hos Geldin Küçük Baldız (Zalım Zalım Zalım Ey)
Sen Git De Ablan Gelsin (Zalım Zalım Zalım Ey)
Ben Kalmısam Yalnız (Zalım Zalım Zalım Ey)
*
Yüzüğüm Kaşı Elmas (Zalım Zalım Zalım Ey)
Suya Düşer Bulunmaz (Zalım Zalım Zalım Ey)
Genç Ömrüm Heder Etsem (Zalım Zalım Zalım Ey)
El Kızıdır İnanmaz (Zalım Zalım Zalım Ey)
-
Gidiyorum artık
Hiçbir şey sorma
Seninle bir daha
Olamam asla
*
Ben ne düşmanımı
Ne de dostumu
Hiç şüphen olasın
Unutmam asla
*
-
Hangi yüzle geldin
Hangi yalanla
Bir daha karşıma
Çıkmayacaktın
*
Aldattın, ağlattın
Yıktın bir anda
Sen bu yanlışı bana
Yapmayacaktın
*
zalim
-
seni ilk gördüğüm anda
eridim bittim karşında
ömür boyu hep yanında
olacağım yemin ettim
*
sana canımı vermeye
deliler gibi sevmeye
senin uğrunda ölmeye
dönüşüm yok yemin ettim
*
-
Tükenen bir sevginin ardından bakmak
Ne kadar zor imiş bahar gözlüm?
Elele gezerken, el gibi kalmak
Ondan ayrı kalmak zor bahar gözlüm
*
Yürek yanar köz olur
Yanmak bile hiç kalır
Bu dünyada sevdiğim
Birgün gelir el olur
*
Aman aman hazalım bahar gözlü ceylanım
Ayırdılar seni benden, birtek sana yanarım
Aman aman hazalım bahar gözlü ceylanım
Ayırdılar seni benden, birtek sana yanarım
*
Yaşanan günleri nasıl sileyim?
Felek bırakmaz ki sana geleyim
Bir kere görmeden nasıl öleyim?
Senden ayrı kalmak zor bahar gözlüm
*
Yürek yanar köz olur
Yanmak bile hiç kalır
Bu dünyada sevdiğim
Birgün gelir el olur
*
Aman aman hazalım bahar gözlü ceylanım
Ayırdılar seni benden birtek sana yanarım
Aman hazalım bahar gözlü ceylanım
Ayırdılar seni benden birtek sana yanarım
*
Aman ey hazalım bahar gözlü ceylanım
Ayırdılar seni benden birtek sana yanarım
Aman hazalım bahar gözlü ceylanım
Ayırdılar seni benden birtek sana yanarım
-
Yaşarken hayatın
Tadı bilinmez
Gün gelir
Tüm mutluluklar
*
Bir yer var gidilen
Geri gelinmez
Mezarın kadardır
Son yolculuklar
-
Mezarımın taşı Urfa'ya karışı
Başucuma koyun yazılı taşı
Üstümdeki çimenler gözümün yaşı
*
Ağlama sen garip anam bu işler olur
Beni yakan (vuran) zalim Allah'tan bulur
Neneyle neneyle Zeki'm nen eyle
Cenazen gidiyor kalk şivan eyle
*
Meyhaneden çıktım yan basa basa
Ciğerim delindi kan kusa kusa
Bana sebep olan Antepli Musa
(Beni vuran zalim Antepli Musa)
*
Ağlama sen garip anam bu işler olur
Beni yakan (vuran) zalim Allah'tan bulur
Neneyle neneyle Zeki'm nen eyle
Cenazen gidiyor kalk şivan eyle
*
Cenazem üstüne güller ektiler
Yeni gelin gibi kefen biçtiler
Bütün ahbaplarım boyun büktüler
*
Ağlama sen garip anam bu işler olur
Beni yakan (vuran) zalim Allah'tan bulur
Neneyle neneyle Zeki'm nen eyle
Cenazen gidiyor kalk şivan eyle
*
Mezar arasında harman olur mu
Kama yarasına derman olur mu
Zeki'yi vuranda iman olur mu
*
Ağlama sen garip anam bu işler olur
Beni yakan (vuran) zalim Allah'tan bulur
Neneyle neneyle Zeki'm nen eyle
Cenazen gidiyor kalk şivan eyle
-
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
*
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi?
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
*
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
*
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi?
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
-
Tatlı diller kandırdı
Kara gözler yıldırdı
*
Canımdan usanırdı
Ölem de kurtulam yar
*
Yar yar ölem yar
Seni nerde bulam yar
Alam da kurtulam yar
-
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
*
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi?
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
*
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
*
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi?
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
*
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
-
Dönüp de hiç bakmasan da
Bana ışık yakmasan da
Yine de çok seviyorum
Seni gidi tatlı bela
*
Elinden kurtulamazsın
İnan benim olacaksın
Kimseye yar olamazsın
Seni gidi tatlı bela
*
Tatlı tatlı bela
Seni gidi tatlı bela