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Remzi Er
Remzi Er
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Remzi Er Şarkıları
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01
Duhâ suresi
Duhâ suresi
Remzi Er
04:27
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02
Fatiha ve Bakara 1-5
(Fâtiha Suresi ve Bakara Suresi 1. ila 5. ayetler)
Remzi Er
07:53
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03
Kıyâmet 26-30
(26. ila 30. ayetler)
Remzi Er
03:24
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04
Bakara 255
(255. ayet)
Remzi Er
05:08
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05
Burûc 1-9
(1. ila 9. ayetler)
Remzi Er
04:09
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