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Remzi Er

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En Çok Dinlenen Remzi Er Şarkıları

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01

Duhâ suresi Duhâ suresi

Remzi Er 04:27
02

Fatiha ve Bakara 1-5 (Fâtiha Suresi ve Bakara Suresi 1. ila 5. ayetler)

Remzi Er 07:53
03

Kıyâmet 26-30 (26. ila 30. ayetler)

Remzi Er 03:24
04

Bakara 255 (255. ayet)

Remzi Er 05:08
05

Burûc 1-9 (1. ila 9. ayetler)

Remzi Er 04:09

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