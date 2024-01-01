Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne Aldatıldık, aldatıldık sevda böyle değil Ne masallar ninniler söylediler dünya üstüne Aldatıldık, aldatıldık dünya böyle değil * Ufalana ufalana kaç kuşak, eridik bu yollarda Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta * Ufalana ufalana kaç kuşak, eridik bu yollarda Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta * Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda Bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda * Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda Bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda * Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne Aldatıldık, aldatıldık sevda böyle değil * Ne masallar ninniler söylediler dünya üstüne Aldatıldık, aldatıldık dünya böyle değil * Ufalana ufalana kaç kuşak, eridik bu yollarda Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta * Ufalana ufalana kaç kuşak, eridik bu yollarda Kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta * Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda Bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda * Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda Bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda * Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda Bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda