Reşat Sınacı

Bu Handan Kervan İşler KES SİYAH ZÜLFÜNÜ HARAÇ EYLE ZALIM YAR KURTAR BENİ BU HALDAN (vay vay) GÜZEL ELİNDEN YAR ŞİRİN ELİNDEN YAR ZALIM YAR * FİGAN EYLE AÇ GÖĞSÜNÜ FİGAN EYLE BÜLBÜL HEP DALA MI KONARSIN GÜLE KON ŞİVAN EYLE (yar yar) GÜZEL ELİNDEN YAR ŞİRİN ELİNDEN YAR ZALIM YAR

Dağda Duman Yeri Var (Baba Bugün) Dağda Duman Yeri Var (Oğul) Kaşta Keman Yeri Var Çöz Göğsün Düğmesini Sende Güman Yeri Var * (Baba Bugün) Dağ Ayrı Duman Ayrı (Oğul) Kaş Ayrı Keman Ayrı Düşman Gözün Kör Olsun Gezdik Bir Zaman Ayrı

Sürünüz Gelir Sürünüz gelir sürümüze karışır Bayram denince kanlı kinli barışır * Demedim mi sana bugün bayram günüdür Giyin allarını karayla gezme karayla gezme * Ak alnına düşmüş sevdiğim karalı yazma Aşkın mezarını kalbime kazma * Demedim mi sana bugün bayram günüdür Giyin allarını karayla gezme karayla gezme

Of Aman Aman Gurbette sevdiğim bir gonca idi Daha koklamadan soldu dediler Ben aşkımı ona söylememiştim Duyunca gözleri doldu dediler * Vefasız sanırdım anam o nazlı yari Onun için terk eyledim diyarı Duydum göç eylemiş gönlümün yari Sana bir selamı kaldı dediler

Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı Ne karaymış şu alnımın yazısı Meleşmiyor koyun ile kuzusu Ana baba kardeş bacı acısı Nerde benim mor sümbüllü bağlarım? Gurbet elde ah çekerek ağlarım Ağlarım, ağlarım * Şu gönlümün şirazesi bozuldu Alnıma da kara yazı yazıldı Gurbet elde mezarım da kazıldı Nerde benim mor sümbüllü bağlarım? Gurbet elde ah çekerek ağlarım Ağlarım, ağlarım

Yüz Yerde Yaram Var Bülbülüm bağ gezerim Aşıkım dağ gezerim Yüz yerde yüz yaram var El sanır sağ gezerim * Uy uy demeye geldim Yari görmeye geldim Yavrum yaran nerende Merhem olmaya geldim * Karanfilsin barın yok Sen güzelsin yarın yok Ben seni çok severim Cahilsin haberin yok * Bülbülüm kafesteyim Âşıkım hevesteyim Hala sağım ölmedim Ama son nefesteyim

Şimdi Merdiveni Çıkamiyorum Boz bulanık nehir gibi akardım Şimdi enginlendim akamıyorum Belime tabanca kama takardım Şimdi bir kayış da sıkamıyorum * Amberler sürerdim saçım tarardım Kaküllerim bir tarafa kırardım Elma gibi yanar bıyık burardım Şimdi aynalara bakamıyorum * Efkari atlıdan geri kalmazdım İniş yokuş nedir zati bilmezdim Dağları aşardım hiç yorulmazdım Şimdi merdiveni çıkamıyorum

Kader Gemisine Yüküm Yükledim Kader gemisine yüküm yükledim Hasta hasta götürdü beni Deryalar aştım denizleri geçtim Tuttuda bir kaşık suda batırdı beni Bir kaşık suda batırdı beni Aman aman aman aman derdol aman aman Deryalar geçtim denizleri aştımda Tuttuda bir kaşık suda batırdı beni Vay beni beni belalı beni * Benimle kol kola gezdi dertlerim Derde derman diye derdime ekledim Gelirsin diye yollarını bekledim Dün gece gözü yaşlı yatırdın beni * Aman aman aman aman aman aman dert olamadım aman Gelir diye yollarını bekledim Dün gece gözü yaşlı yatırdın beni Her gün böyle ağlattın beni * Eremedim baharıma yazıma Hasret kaldım beni seven kuzularıma Derdimi dökeyim dedim şu kötü sazıma Mızrap vura vura bitirdi beni Ahh mızrap vura vura da bitirdi beni * Aman aman aman aman aman aman dert olamadım aman Derdimi dökeyim dedim şu kırık sazıma Mızrap vura vura bitirdi beni Bir kötüye de düşürdün gun eyledin beni..

Kışlalar Doldu Bugün Kışlalar doldu bugün Doldu boşaldı bugün Gel kardaş görüşelim * Ayrılık oldu bugün- Urfa'nın bu beşir-i hoyratını da Neriman Altındağ Tüfekçi'den dinleyeceksiniz- Kışlalar doldu bugün * Doldu boşaldı bugün Gel kardaş görüşelim Ayrılık oldu bugün Yâr elinden vah vah yâ yâr yâr * Geceler yârim oldu Ağlayım ağlamak kârım oldu Her dertten yıkılmazdım Nazlım sebebim zalım oldu Hayın elinden vah vah yâr yâr yâr

Başına Bağlamış İnce Yazma Başına bağlamış oyalı yazma Yazarsan mektubun gahirli yazma Diyarı gurbette ağlayıp gezme * Evdemisin hanım ablam evde misin vay Pencerenin önünde perde misin vay Ak pilavlar üstüne zerde misin vay Sarhoşların önüne meze misin vay * Virdiğin yazmayı bürüneyim mi Dostunan düşmana görüneyim mi İllere bakıp ta yirineyim mi * Evdemisin hanım ablam evde misin vay Pencerenin önünde perde misin vay Ak pilavlar üstüne zerde misin vay Sarhoşların önüne meze misin vay * Virdiğin yazmayı ateşe attım Kül ettim ömrümü yollara baktım Ya senin tecellin ya benim bahtım * Evde misin hanım ablam evde misin vay Pencerenin önünde perde misin vay Ak pilavlar üstüne zerde misin vay Sarhoşların önüne meze misin vay

Ağlama Naçar Ağlama Bu Dağlar Bizim Dağlar Gülüm Nergizim Dağlar Sende Yitirdim Yari Şimdi Öksüzüm Dağlar * Gülüm Naçar Ağlama Gündür Geçer Ağlama Bu Kapıyı Kitleyen Bir Gün Açar Ağlama * Bu Tarla Bizim Tarla Parla Gül Yüzlüm Parla Yakından Görüşemem Uzaktan Mendil Salla * Gülüm Naçar Ağlama Gündür Geçer Ağlama Bu Kapıyı Kitleyen Bir Gün Açar Ağlama * Hurman Çayı Bulanır Elbistan'ı Dolanır Bu Sevdalı Gönlümden Ölmüşem İçim Yanır * Gülüm Naçar Ağlama Gündür Geçer Ağlama Bu Kapıyı Kitleyen Bir Gün Açar Ağlama

Felek İle Kavgalaştım Felek ile kavgalaştım sabahtan Gömlek koptu ceketim de yırtıldı vay vay vay yırtıldı vay Yırtıldı vay vay vay yırtıldı vay Beş kardaştık düştük gurbet eline Fakirlik ceketi sattık kurtuldu vay vay vay kurtuldu vay Kurtuldu vay vay vay kurtuldu vay vay Çok çileler çektim ben bu felekten Un elerken deve geçti elekten vay vay vay elekten vay Elekten vay vay vay elekten vay * Ellere güvenip yollara düşme Kazman yoksa medet umma kürekten vay vay vay kürekten vay Kürekten vay vay vay kürekten vay vay Be hey zalim telazinin tuhtu var Bu cihanda padişahın tahtı var vay vay vay tahtı var vay Tahtı var vay vay vay tahtı var vay El aleme sözüm yok be sevdiğim Her bir şeyin zamanı var vaktı var vay vay vay vakti var vay Vaktı var vay vay vay vaktı var vay vay