Reşat Sınacı

Felek ile kavgalaştım sabahtan Gömlek koptu ceketim de yırtıldı vay vay vay yırtıldı vay Yırtıldı vay vay vay yırtıldı vay Beş kardaştık düştük gurbet eline Fakirlik ceketi sattık kurtuldu vay vay vay kurtuldu vay Kurtuldu vay vay vay kurtuldu vay vay Çok çileler çektim ben bu felekten Un elerken deve geçti elekten vay vay vay elekten vay Elekten vay vay vay elekten vay * Ellere güvenip yollara düşme Kazman yoksa medet umma kürekten vay vay vay kürekten vay Kürekten vay vay vay kürekten vay vay Be hey zalim telazinin tuhtu var Bu cihanda padişahın tahtı var vay vay vay tahtı var vay Tahtı var vay vay vay tahtı var vay El aleme sözüm yok be sevdiğim Her bir şeyin zamanı var vaktı var vay vay vay vakti var vay Vaktı var vay vay vay vaktı var vay vay