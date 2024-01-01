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7/24 Dinle Duygu Kervanı

Duygu Kervanı Şarkı Sözleri

Reşat Sınacı Duygu Kervanı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Reşat Sınacı Duygu Kervanı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duygu Kervanı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Reşat Sınacı

Reşat Sınacı

Duygu Kervanı

  • Felek İle Kavgalaştım

  • Dağda Duman Yeri Var

  • Sürünüz Gelir

  • Of Aman Aman

  • Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı

  • Yüz Yerde Yaram Var

  • Şimdi Merdiveni Çıkamiyorum

  • Bu Handan Kervan İşler

  • Kader Gemisine Yüküm Yükledim

  • Kışlalar Doldu Bugün

  • Başına Bağlamış İnce Yazma

  • Ağlama Naçar Ağlama

  • Sarı Sabahlık Yakışmaz Mı Güzele

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