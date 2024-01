Reşat Sınacı

Kader gemisine yüküm yükledim Hasta hasta götürdü beni Deryalar aştım denizleri geçtim Tuttuda bir kaşık suda batırdı beni Bir kaşık suda batırdı beni Aman aman aman aman derdol aman aman Deryalar geçtim denizleri aştımda Tuttuda bir kaşık suda batırdı beni Vay beni beni belalı beni * Benimle kol kola gezdi dertlerim Derde derman diye derdime ekledim Gelirsin diye yollarını bekledim Dün gece gözü yaşlı yatırdın beni * Aman aman aman aman aman aman dert olamadım aman Gelir diye yollarını bekledim Dün gece gözü yaşlı yatırdın beni Her gün böyle ağlattın beni * Eremedim baharıma yazıma Hasret kaldım beni seven kuzularıma Derdimi dökeyim dedim şu kötü sazıma Mızrap vura vura bitirdi beni Ahh mızrap vura vura da bitirdi beni * Aman aman aman aman aman aman dert olamadım aman Derdimi dökeyim dedim şu kırık sazıma Mızrap vura vura bitirdi beni Bir kötüye de düşürdün gun eyledin beni..

Kışlalar doldu bugün Doldu boşaldı bugün Gel kardaş görüşelim * Ayrılık oldu bugün- Urfa'nın bu beşir-i hoyratını da Neriman Altındağ Tüfekçi'den dinleyeceksiniz- Kışlalar doldu bugün * Doldu boşaldı bugün Gel kardaş görüşelim Ayrılık oldu bugün Yâr elinden vah vah yâ yâr yâr * Geceler yârim oldu Ağlayım ağlamak kârım oldu Her dertten yıkılmazdım Nazlım sebebim zalım oldu Hayın elinden vah vah yâr yâr yâr

Felek ile kavgalaştım sabahtan Gömlek koptu ceketim de yırtıldı vay vay vay yırtıldı vay Yırtıldı vay vay vay yırtıldı vay Beş kardaştık düştük gurbet eline Fakirlik ceketi sattık kurtuldu vay vay vay kurtuldu vay Kurtuldu vay vay vay kurtuldu vay vay Çok çileler çektim ben bu felekten Un elerken deve geçti elekten vay vay vay elekten vay Elekten vay vay vay elekten vay * Ellere güvenip yollara düşme Kazman yoksa medet umma kürekten vay vay vay kürekten vay Kürekten vay vay vay kürekten vay vay Be hey zalim telazinin tuhtu var Bu cihanda padişahın tahtı var vay vay vay tahtı var vay Tahtı var vay vay vay tahtı var vay El aleme sözüm yok be sevdiğim Her bir şeyin zamanı var vaktı var vay vay vay vakti var vay Vaktı var vay vay vay vaktı var vay vay