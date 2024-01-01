Duygu Kervanı Şarkı Sözleri
Reşat Sınacı Duygu Kervanı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Reşat Sınacı Duygu Kervanı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duygu Kervanı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Reşat Sınacı
Duygu Kervanı
-
Gurbette sevdiğim bir gonca idi
Daha koklamadan soldu dediler
Ben aşkımı ona söylememiştim
Duyunca gözleri doldu dediler
*
Vefasız sanırdım anam o nazlı yari
Onun için terk eyledim diyarı
Duydum göç eylemiş gönlümün yari
Sana bir selamı kaldı dediler
-
(Baba Bugün) Dağda Duman Yeri Var
(Oğul) Kaşta Keman Yeri Var
Çöz Göğsün Düğmesini
Sende Güman Yeri Var
*
(Baba Bugün) Dağ Ayrı Duman Ayrı
(Oğul) Kaş Ayrı Keman Ayrı
Düşman Gözün Kör Olsun
Gezdik Bir Zaman Ayrı
-
Sürünüz gelir sürümüze karışır
Bayram denince kanlı kinli barışır
*
Demedim mi sana bugün bayram günüdür
Giyin allarını karayla gezme karayla gezme
*
Ak alnına düşmüş sevdiğim karalı yazma
Aşkın mezarını kalbime kazma
*
Demedim mi sana bugün bayram günüdür
Giyin allarını karayla gezme karayla gezme
-
Ne karaymış şu alnımın yazısı
Meleşmiyor koyun ile kuzusu
Ana baba kardeş bacı acısı
Nerde benim mor sümbüllü bağlarım?
Gurbet elde ah çekerek ağlarım
Ağlarım, ağlarım
*
Şu gönlümün şirazesi bozuldu
Alnıma da kara yazı yazıldı
Gurbet elde mezarım da kazıldı
Nerde benim mor sümbüllü bağlarım?
Gurbet elde ah çekerek ağlarım
Ağlarım, ağlarım
-
Bülbülüm bağ gezerim
Aşıkım dağ gezerim
Yüz yerde yüz yaram var
El sanır sağ gezerim
*
Uy uy demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaran nerende
Merhem olmaya geldim
*
Karanfilsin barın yok
Sen güzelsin yarın yok
Ben seni çok severim
Cahilsin haberin yok
*
Bülbülüm kafesteyim
Âşıkım hevesteyim
Hala sağım ölmedim
Ama son nefesteyim
-
Boz bulanık nehir gibi akardım
Şimdi enginlendim akamıyorum
Belime tabanca kama takardım
Şimdi bir kayış da sıkamıyorum
*
Amberler sürerdim saçım tarardım
Kaküllerim bir tarafa kırardım
Elma gibi yanar bıyık burardım
Şimdi aynalara bakamıyorum
*
Efkari atlıdan geri kalmazdım
İniş yokuş nedir zati bilmezdim
Dağları aşardım hiç yorulmazdım
Şimdi merdiveni çıkamıyorum
-
KES SİYAH ZÜLFÜNÜ HARAÇ EYLE ZALIM YAR
KURTAR BENİ BU HALDAN (vay vay)
GÜZEL ELİNDEN YAR ŞİRİN ELİNDEN YAR ZALIM YAR
*
FİGAN EYLE
AÇ GÖĞSÜNÜ FİGAN EYLE
BÜLBÜL HEP DALA MI KONARSIN
GÜLE KON ŞİVAN EYLE (yar yar)
GÜZEL ELİNDEN YAR ŞİRİN ELİNDEN YAR ZALIM YAR
-
Kader gemisine yüküm yükledim
Hasta hasta götürdü beni
Deryalar aştım denizleri geçtim
Tuttuda bir kaşık suda batırdı beni
Bir kaşık suda batırdı beni
Aman aman aman aman derdol aman aman
Deryalar geçtim denizleri aştımda
Tuttuda bir kaşık suda batırdı beni
Vay beni beni belalı beni
*
Benimle kol kola gezdi dertlerim
Derde derman diye derdime ekledim
Gelirsin diye yollarını bekledim
Dün gece gözü yaşlı yatırdın beni
*
Aman aman aman aman aman aman dert olamadım aman
Gelir diye yollarını bekledim
Dün gece gözü yaşlı yatırdın beni
Her gün böyle ağlattın beni
*
Eremedim baharıma yazıma
Hasret kaldım beni seven kuzularıma
Derdimi dökeyim dedim şu kötü sazıma
Mızrap vura vura bitirdi beni
Ahh mızrap vura vura da bitirdi beni
*
Aman aman aman aman aman aman dert olamadım aman
Derdimi dökeyim dedim şu kırık sazıma
Mızrap vura vura bitirdi beni
Bir kötüye de düşürdün gun eyledin beni..
-
Kışlalar doldu bugün
Doldu boşaldı bugün
Gel kardaş görüşelim
*
Ayrılık oldu bugün-
Urfa'nın bu beşir-i hoyratını da
Neriman Altındağ Tüfekçi'den dinleyeceksiniz-
Kışlalar doldu bugün
*
Doldu boşaldı bugün
Gel kardaş görüşelim
Ayrılık oldu bugün
Yâr elinden vah vah yâ yâr yâr
*
Geceler yârim oldu
Ağlayım ağlamak kârım oldu
Her dertten yıkılmazdım
Nazlım sebebim zalım oldu
Hayın elinden vah vah yâr yâr yâr
-
Başına bağlamış oyalı yazma
Yazarsan mektubun gahirli yazma
Diyarı gurbette ağlayıp gezme
*
Evdemisin hanım ablam evde misin vay
Pencerenin önünde perde misin vay
Ak pilavlar üstüne zerde misin vay
Sarhoşların önüne meze misin vay
*
Virdiğin yazmayı bürüneyim mi
Dostunan düşmana görüneyim mi
İllere bakıp ta yirineyim mi
*
Evdemisin hanım ablam evde misin vay
Pencerenin önünde perde misin vay
Ak pilavlar üstüne zerde misin vay
Sarhoşların önüne meze misin vay
*
Virdiğin yazmayı ateşe attım
Kül ettim ömrümü yollara baktım
Ya senin tecellin ya benim bahtım
*
Evde misin hanım ablam evde misin vay
Pencerenin önünde perde misin vay
Ak pilavlar üstüne zerde misin vay
Sarhoşların önüne meze misin vay
-
Bu Dağlar Bizim Dağlar
Gülüm Nergizim Dağlar
Sende Yitirdim Yari
Şimdi Öksüzüm Dağlar
*
Gülüm Naçar Ağlama
Gündür Geçer Ağlama
Bu Kapıyı Kitleyen
Bir Gün Açar Ağlama
*
Bu Tarla Bizim Tarla
Parla Gül Yüzlüm Parla
Yakından Görüşemem
Uzaktan Mendil Salla
*
Gülüm Naçar Ağlama
Gündür Geçer Ağlama
Bu Kapıyı Kitleyen
Bir Gün Açar Ağlama
*
Hurman Çayı Bulanır
Elbistan'ı Dolanır
Bu Sevdalı Gönlümden
Ölmüşem İçim Yanır
*
Gülüm Naçar Ağlama
Gündür Geçer Ağlama
Bu Kapıyı Kitleyen
Bir Gün Açar Ağlama
-
Felek ile kavgalaştım sabahtan
Gömlek koptu ceketim de yırtıldı vay vay vay yırtıldı vay
Yırtıldı vay vay vay yırtıldı vay
Beş kardaştık düştük gurbet eline
Fakirlik ceketi sattık kurtuldu vay vay vay kurtuldu vay
Kurtuldu vay vay vay kurtuldu vay vay
Çok çileler çektim ben bu felekten
Un elerken deve geçti elekten vay vay vay elekten vay
Elekten vay vay vay elekten vay
*
Ellere güvenip yollara düşme
Kazman yoksa medet umma kürekten vay vay vay kürekten vay
Kürekten vay vay vay kürekten vay vay
Be hey zalim telazinin tuhtu var
Bu cihanda padişahın tahtı var vay vay vay tahtı var vay
Tahtı var vay vay vay tahtı var vay
El aleme sözüm yok be sevdiğim
Her bir şeyin zamanı var vaktı var vay vay vay vakti var vay
Vaktı var vay vay vay vaktı var vay vay
-
Sarı sabahlık da yakışmaz mı güzele (anam güzele)
Valla gün gelince de bağlar döner gazele
Ben ölürsem de sen git yarini tazele (güzel tazele)
Valla iki kollarımdan tut da salla beni mezara
*
Sarı saçların da kollarıma bağ olsun (güzel bağ olsun)
Valla senin bu sözlerin de benim ciğerimde dert olsun
Ben ölürsem de seven dostlar sağ olsun (güzel sağ olsun)
Valla ben de vuruldum da senin göğsündeki düğmene