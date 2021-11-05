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Resul Dindar

Resul Dindar

En Çok Dinlenen Resul Dindar Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ey Sevduğum

Resul Dindar 04:17
02

Sevda Kuşi

Resul Dindar 03:57
03

Sen Gel Bari

Resul Dindar 04:14
04

Yağarsa Yağmur Yağar

Resul Dindar 03:30
05

Sevdam ile Beraber

Resul Dindar 05:58

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