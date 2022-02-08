Resul Dindar 24 Ocak 1982 yılında Artiv’in Hopa ilçesinde doğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu. Balcı grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar, İsmail Avcı (İsmanaşi) ve Oktay Üst tarafından kurulan grubun adı Karmate, Lazcada "değirmen" demektir. Karadeniz'de üretimi, emeği ve karşılıksız yardımlaşmayı simgeleyen Karmate, korunmaya değer otantik yapısı ile kaybolmaya yüz tutmuş dilleri müziğiyle yaşatmayı ve arşivlerde kalan ezgileri ortaya çıkarmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. "Karadeniz kültürünün müziğini icra edebilmek; özveri, en önemlisi sorumluluk gerektirir" diyerek başladıkları müzik yolculuklarında, kendi coğrafyalarında, popüler kültürle yozlaştırılan, sözde Karadeniz müziğine karşı; Lazca ve Karadeniz'de konuşulmakta olan diğer dillerde (Türkçe, Megrelce, Gürcüce, Hemşince, Rumca) söylenen destanları, ninnileri, türküleri hassas yapılarını bozmadan, akustik enstrümanlarla, yeniden yorumlayarak evrensel boyuta taşımayı amaç edindiler. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçe’nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamakta. Dindar, 2013’de Divane, 2014’de Dalgalan Karadeniz ve 2017 yılında Aşk-Meşk albümünü çıkardı. Dindar aynı zamanda single çalışmaları da yaptı. 2011’de Kendine İyi Bak, 2016’da Sorma, Hiç ve Güzelliğin On Par’etmez, 2017’de Öptüm, 2018’de Eyvallah ve Yangın Yeri, 2019’da Sevdam ile Beraber, 2020’de Yaşlan Benimle, Hiç (Remix), Kapundaki Nar Midur?, El Sonum ve Duman Aldı Dağlara, 2021’de ise Sırdaş ve Çift Jandarma single çalışmalarını yaptı. Resul Dindar 1.75 metre boyunda ve kova burcu.