Resul Dindar

Ey sevduğum şimdi nasil edeyim? Kendi kararumi nasil vereyim? Sabir ilen selamete ereyim Galmadi sabirum, kime ne deyim? Sabir ilen selamete ereyim Galmadi sabirum, kime ne deyim? *** Sevdaluk ederdun yolden yollere Beni gezdururdun orden oreye Şimdi nasil gideceksin ellere? Eyluklerum iki gözünden gelsun Şimdi nasil gideceksin ellere? Eyluklerum iki gözünden gelsun *** Dereler derindur, nasil geçeyim? Ey sevduğum bi' su ver da içeyim Çok seneler sevdum, vaz mi geçeyim? Ah olan sevdaluk yaktun canumi Çok seneler sevdum, vaz mi geçeyim? Ah olan sevdaluk yaktun canumi