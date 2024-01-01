Resul Dindar

Gittiğinde Anladım Aşkımız ne güzeldi Gittiğinde anladım Pişmanlıklar faydasız Gittiğinde anladım * Aşkımız ne güzeldi Gittiğinde anladım Pişmanlıklar faydasız Bittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Bittiğinde anladım * Hayatta hiçbir şeye Böylesine yanmadım Sensiz yaşamak çok zor Gittiğinde anladım * Hayatta hiçbir şeye Böylesine yanmadım Sensiz yaşamak çok zor Gittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım * Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Bittiğinde anladım

Güneşimi Kaybettim Dün akşam yüreğimden Çıkarttım anıları Yaşadım bir yangın gibi İçimde acıları *** Ben benden geçtim ama Bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim Yüreğime hükmedemem *** Güneşimi kaybettim, Gözlerini görmem gerek Yaşamaya dönmem için Hasretini silmem gerek

Devlerin Aşkı Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak *** Her şeyi kabullenmem çok zor Güneş ayrılıkla doğacak Her şeyi kabullenmem çok zor Güneş ayrılıkla doğacak *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak *** Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ah *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım