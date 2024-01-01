Aşkın'ın Şarkıları Şarkı Sözleri
Resul Dindar Aşkın'ın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Resul Dindar Aşkın'ın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın'ın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Resul Dindar
Aşkın'ın Şarkıları
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Aşkımız ne güzeldi
Gittiğinde anladım
Pişmanlıklar faydasız
Gittiğinde anladım
*
Aşkımız ne güzeldi
Gittiğinde anladım
Pişmanlıklar faydasız
Bittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Gittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Bittiğinde anladım
*
Hayatta hiçbir şeye
Böylesine yanmadım
Sensiz yaşamak çok zor
Gittiğinde anladım
*
Hayatta hiçbir şeye
Böylesine yanmadım
Sensiz yaşamak çok zor
Gittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Gittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Gittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Bittiğinde anladım
-
Dün akşam yüreğimden
Çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi
İçimde acıları
***
Ben benden geçtim ama
Bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim
Yüreğime hükmedemem
***
Güneşimi kaybettim,
Gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için
Hasretini silmem gerek
-
Uykusuz gecenin ortasında
Düşüncelerim sana tutsak
Uykusuz gecenin ortasında
Düşüncelerim sana tutsak
***
Her şeyi kabullenmem çok zor
Güneş ayrılıkla doğacak
Her şeyi kabullenmem çok zor
Güneş ayrılıkla doğacak
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Şimdi çok iyi anlıyorum
Nefes almak değilmiş yaşamak
Şimdi çok iyi anlıyorum
Nefes almak değilmiş yaşamak
***
Ateşlerde kalmak gibi bir şey
Böylesi severken ayrılmak
Ateşlerde kalmak gibi bir şey
Böylesi severken ayrılmak
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ah
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
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Bir güneşe bir de sana bakamam
Bir ateşi bir elini tutamam
Bir nefessiz bir de sensiz kalamam
Çöllerde su gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
***
Susmuş dudakların hiç sesin gelmez
Uzakta durursun gurbetin bitmez
Karanlık sulara hayalin düşmez
Çöllerde su gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
***
Bir rüzgârı bir de seni göremem
İstesen de kaderinden silemem
Bir Allah'tan bir de senden geçemem
Bozkırda gül gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
***
Susmuş dudakların hiç sesin gelmez
Uzakta durursun gurbetin bitmez
Karanlık sulara hayalin düşmez
Çöllerde su gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
***
Çöllerde su gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
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