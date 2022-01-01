Benim Şarkılarım - Klasikler-2 Şarkı Sözleri
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Resul Dindar
Benim Şarkılarım - Klasikler-2
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Evleri hane hane de
Parlayi Gümüşhane
Evleri hane hane
Parlayi Gümüşhane
***
Gümüşhane kızlari da
Dünyalarda bir tane
Gümüşhane kızlari
Dünyalarda bir tane
***
Aldum bakır kazani
Kalayladum içini
Aldum bakır kazani da
Kalayladum içini
***
Vurdum tonya yukari da
Sen de yükle göçüni
Vurdum tonya yukari da
Sen de yükle göçüni
***
Gidemedum torula da
Ben yorula yorula
Gidemedum torula da
Ben yorula yorula
***
Vermedi seni nenen
İki gözi körola
Vermedi seni nenen
İki gözi körola
***
Ah kadırga kadırga da
Bitti mi çimenleri
Ah kadırga kadırga da
Bitti mi çimenleri
***
Acap nasil geçeyi da
Bensuz geçen günleri
Acap nasil geçeyi da
Bensuz geçen günleri
***
Ay kıranda kıranda da
Çık kapıya vuranda
Ay kıranda kıranda da
Çık kapıya vuranda
***
Yatalum uyanalum
Horozlar bağıranda
Yatalum uyanalum da
Horozlar bağıranda
***
Gürgenun tepesinde
Kuri kuri budaklar
Gürgenun tepesinde de
Kuri kuri budaklar
***
Alişti da durmayi da
Yari öpen dudaklar
Alişti da durmayi da
Yari öpen dudaklar
***
Ay vurur mi vurur mi da
Ay adam kurutur mi
Ay vurur mi vurur mi da
Ay adam kurutur mi
***
Senun gibi güzeli
Hiç adam unutur mi
Senun gibi güzeli da
Hiç adam unutur mi
***
Susuz derede testi da
Dolmaz uşağum dolmaz
Susuz derede testi da
Dolmaz uşağum dolmaz
***
Hey çeksun uşaklari da
Yayla horonsuz olmaz
Hey çeksun uşaklari da
Yayla horonsuz olmaz
-
-
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevdiğim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim
***
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevdiğim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
***
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm umutlar yabancı bana
Onu aramaktan ben ne haldeyim
***
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm umutlar yabancı bana
Onu aramaktan ben ne haldeyim
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
-
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin...
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Kırılsın ellerim neye yarıyor
Gençliğim gidiyor tutamıyorum
Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar
Bahtımın peşinden koşamıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar
Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar
Bir aşk için ben bak diyar diyar
Ecelin peşinden koşar giderim
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
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