Resul Dindar

Gümüşhane Kızları Evleri hane hane de Parlayi Gümüşhane Evleri hane hane Parlayi Gümüşhane *** Gümüşhane kızlari da Dünyalarda bir tane Gümüşhane kızlari Dünyalarda bir tane *** Aldum bakır kazani Kalayladum içini Aldum bakır kazani da Kalayladum içini *** Vurdum tonya yukari da Sen de yükle göçüni Vurdum tonya yukari da Sen de yükle göçüni *** Gidemedum torula da Ben yorula yorula Gidemedum torula da Ben yorula yorula *** Vermedi seni nenen İki gözi körola Vermedi seni nenen İki gözi körola *** Ah kadırga kadırga da Bitti mi çimenleri Ah kadırga kadırga da Bitti mi çimenleri *** Acap nasil geçeyi da Bensuz geçen günleri Acap nasil geçeyi da Bensuz geçen günleri *** Ay kıranda kıranda da Çık kapıya vuranda Ay kıranda kıranda da Çık kapıya vuranda *** Yatalum uyanalum Horozlar bağıranda Yatalum uyanalum da Horozlar bağıranda *** Gürgenun tepesinde Kuri kuri budaklar Gürgenun tepesinde de Kuri kuri budaklar *** Alişti da durmayi da Yari öpen dudaklar Alişti da durmayi da Yari öpen dudaklar *** Ay vurur mi vurur mi da Ay adam kurutur mi Ay vurur mi vurur mi da Ay adam kurutur mi *** Senun gibi güzeli Hiç adam unutur mi Senun gibi güzeli da Hiç adam unutur mi *** Susuz derede testi da Dolmaz uşağum dolmaz Susuz derede testi da Dolmaz uşağum dolmaz *** Hey çeksun uşaklari da Yayla horonsuz olmaz Hey çeksun uşaklari da Yayla horonsuz olmaz

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı

Küstüm Sana Dünya Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin...