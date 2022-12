Geldi bir kara duman Dağların arasına Dağların arasına Dağların ara *** Geldi bir kara duman Dağların arasına Dağların arasına Dağların ara *** Kaderim de benziyor Dumanın karasına Dumanın karasına Dumanın kara *** Kaderim de benziyor Dumanın karasına Dumanın karasına Dumanın kara *** Göresledim yârimi Hasret yüreği dağlar Hasret yüreği dağlar Hasret yüreği *** Göresledim yarimi Hasret yüreği dağlar Hasret yüreği dağlar Hasret yüreği *** Gözden yaş akmaz ama Kalbim oturmuş ağlar Kalbim oturmuş ağlar Kalbim oturmuş *** Gözden yaş akmaz ama Kalbim oturmuş ağlar Kalbim oturmuş ağlar Kalbim oturmuş *** Sensiz bu yaylalarda Gülüm zaman geçer mi? Gülüm zaman geçer mi? Gülüm zaman oy *** Sensiz bu yaylarda Gülüm zaman geçer mi? Gülüm zaman geçer mi? Gülüm zaman oy *** Sen çıkmazsan yaylaya Dağlar çiçek açar mı? Dağlar çiçek açar mı? Dağlar çiçek oy *** Sen çıkmazsan yaylaya Dağlar çiçek açar mı? Dağlar çiçek açar mı? Dağlar çiçek oy *** Sevdiğim sigaranı Ne of çeker içersin? Ne of çeker içersin? Ne of çeker oy *** Sevdiğim sigaranı Ne of çeker içersin? Ne of çeker içersin? Ne of çeker oy *** Al beni de yanına Ne hasretlik çekersin? Ne hasretlik çekersin? Ne hasretlik oy *** Al beni de yanına Ne hasretlik çekersin? Ne hasretlik çekersin? Ne hasretlik oy *** Al beni de yanına Ne hasretlik çekersin? Ne hasretlik çekersin? Ne hasretlik oy *** Al beni de yanına Ne hasretlik çekersin? Ne hasretlik çekersin? Ne hasretlik oy