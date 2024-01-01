Ey Sevduğum Şarkı Sözleri
Resul Dindar Ey Sevduğum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Resul Dindar Ey Sevduğum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ey Sevduğum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ey sevduğum şimdi nasil edeyim?
Kendi kararumi nasil vereyim?
Sabir ilen selamete ereyim
Galmadi sabirum, kime ne deyim?
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Sabir ilen selamete ereyim
Galmadi sabirum, kime ne deyim?
Sevdaluk ederdun yolden yollere
Beni gezdururdun orden oreye
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Şimdi nasil gideceksin ellere?
Eyluklerum iki gözünden gelsun
Şimdi nasil gideceksin ellere?
Eyluklerum iki gözünden gelsun
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Dereler derindur, nasil geçeyim?
Ey sevduğum bi' su ver da içeyim
Çok seneler sevdum, vaz mi geçeyim?
Ah olan sevdaluk yaktun canumi
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Çok seneler sevdum, vaz mi geçeyim?
Ah olan sevdaluk yaktun canumi