Resul Dindar

Ey sevduğum şimdi nasil edeyim? Kendi kararumi nasil vereyim? Sabir ilen selamete ereyim Galmadi sabirum, kime ne deyim? * Sabir ilen selamete ereyim Galmadi sabirum, kime ne deyim? Sevdaluk ederdun yolden yollere Beni gezdururdun orden oreye * Şimdi nasil gideceksin ellere? Eyluklerum iki gözünden gelsun Şimdi nasil gideceksin ellere? Eyluklerum iki gözünden gelsun * Dereler derindur, nasil geçeyim? Ey sevduğum bi' su ver da içeyim Çok seneler sevdum, vaz mi geçeyim? Ah olan sevdaluk yaktun canumi * Çok seneler sevdum, vaz mi geçeyim? Ah olan sevdaluk yaktun canumi