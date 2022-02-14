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Reyhan Karaca
Reyhan Karaca
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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Feyyaz Kuruş
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02
Mesela
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Feyyaz Kuruş
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03
Ayaz Gözlüm
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Feyyaz Kuruş
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04
İnkar Ediyorum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mustafa Sandal
Besteci:
Mustafa Sandal
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05
Ayıla Bayıla
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kerem Ökten
Besteci:
Kerem Ökten
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90'lar Dans Şarkıları | Parti Müzikleri
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