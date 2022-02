Asıl adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, 20 Şubat 1988'de Barbados'un Saint Michael şehrinde doğdu. İlkokul eğitimini kendi ülkesi olan, Charles F. Broome Memorial Okulu’nda tamamladı. Şarkı söylemeye ilkokul öğrencisi olduğu sıralarda başlayan Rihanna, çocukluğunu Caribbean Adasında geçirdi. Ebeveynleri arasındaki anlaşmazlık büyük bir etki bıraktı. Babasının kokain bağımlılığı ise zor bir çocukluk dönemi geçirmesine sebep oldu. Ailesi Rihanna 14 yaşındayken boşanmıştı. Henüz 15 yaşındayken iki arkadaşıyla birlikte müzik grubu kurdu. Combermere Lisesi’nde katıldığı yetenek şovlarını kazanması ile şarkı söylemeye olan bağlılığı arttı. 2004 yılında Miss Combermere güzellik yarışmasında henüz 16 yaşındayken birinci oldu. Aynı dönemde Rihanna ve annesi Rogers'ın Connecticut Stamford'daki evine taşındı. “Combermere Okulu’nun Renkleri” gösterisinde sahne aldı ve Mariah Carey‘nin “Hero” adlı şarkısını seslendirdi. Rihanna liseden mezun olmayı öncelik olarak görmesine rağmen müzik aşkı ile kariyer basamaklarını çıkmaya başladı. 2003 yılında arkadaşları Rihanna'nın grubunu kendi ülkesinde tatil yapan ve plak yapımcısı Evan Rogers'a tanıttılar. Böylelikle Rihanna müzik kariyerindeki ilk büyük adımını atmış oldu. Amerikalı yapımcı Evan Rogers ve ortağı Carl Sturken, Rihanna’nın ilk kayıtlarına destek oldu. Amerika’da gerçekleşen örnek kayıtlar, çok sayıda kayıt şirketine gönderildi. Rihanna’nın okulunun devam etmesi nedeniyle demo kayıtları 1 yıl sürdü. 4 demo şarkıdan "For the Love of You" ve kendisinin ilk büyük hit parçası "Pon de Replay" şarkısı birçok kayıt şirketine gönderildi. Def Jam Kayıt Şirketi'nin patronu Jay-Z, Rihanna'nın demolarını beğendi. Ardından Rihanna ile hemen çalışmalara başladı. Def Jam Records Rihanna’nın sözleşmesine imza atacağı ilk şirket oldu. 2005 yılında New York’a taşındı. Albümün ilk çıkış parçası "Pon De Replay" 24 Mayıs 2005'te yayınlandı. Billboard Hot 100 ve İngiltere Single listelerinde 2 numaraya kadar yükselerek büyük bir başarıya ulaştı. On beş ülkede dünyaca bir hit oldu. 2005 yılında ilk albümü olan Music of the Sun’ı çıkardı. Dünya çapında 2 milyon satarak büyük bir başarıya ulaştı. Albüm Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından altın sertifika aldı. Ardından çıkardığı Good Girl Gone Bad albümü ile Rihanna; Umbrella, Shut Up and Drive, Don’t Stop the Music, Take a Bow ve Disturbia gibi önemli şarkılara imza attı ve Grammy Ödülünü kazandı. Rihanna'nın dördüncü stüdyo albümü "Rated R" 2009 yılında piyasaya çıktı. Dünya genelinde milyonlarca satış rakamına ulaştı. Sonraki süreçte çıkardığı Albümler ile sevenleri tarafından büyük ilgi görmeye devam etti. Rihanna müzik kariyerine ek olarak “Fenty Beauty” adında kozmetik markasını 2017 yılında çıkardı. Hem müzik kariyerinde hem de girişimleri ile çok büyük başarılar elde etti.