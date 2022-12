I didn’t mean to end his life – Onun hayatını bitirmek istememiştim I know it wasn’t right – Doğru olmadığını biliyorum I can’t even sleep at night – Geceleri uyuyamıyorum bile Can’t get it off my mind – Aklımdan çıkaramıyorum I need to get out of sight – Gözlerden ırak olmam lazım Before I end up behind bars – Parmaklıklar ardına düşmeden önce *** What started out as a simple altercation – Küçük bir kavga olarak başlayan şey Turned into a real sticky situation – Gerçekten sıkıntılı bir duruma dönüştü Me just thinking on the time that I’m facing – Kendimle yüzleştiğim zamanlarda Makes me wanna cry – Ağlamak istiyorum *** ‘Cause I didn’t mean to hurt him – Çünkü onu incitmek istememiştim Could’ve been somebody’s son – Herhangi birinin oğlu olabilirdi And I took his heart when – Ve onun kalbini sökmüş oldum I pulled out that gun – O silahı çıkardığımda Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Man down – Adam öldü Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Man down – Adam öldü *** Oh, mama, mama, mama – Oh, anne anne anne I just shot a man down – Bir adamı öldürdüm In central station – Merkez istasyonunda In front of a big old crowd – Büyük bir kalabalığın ortasında Oh why, oh why – Ah neden, neden Oh, mama, mama, mama – Oh, anne anne anne I just shot a man down – Bir adamı öldürdüm In central station – Merkez istasyonunda *** It’s a 22, I call her Peggy Sue – bir 22, ben ona Peggy Sue diyorum When she fits right down in my shoes – Ayakkabılarım ona tam uyduğunda What do you expect me to do – Benden ne yapmamı bekliyorsun If you’re playing me for a foo – Beni aptal yerine koyarsan I will lose my cool – Serinkanlılığımı kaybederim And reach for my fire arm – Ve sinirlenirimm *** I didn’t mean to lay him down – Onu yere yığmak istememiştim But it’s too late to turn back now – Ama geri dönmek için artık çok geç Don’t know what I was thinking – Ne düşündüğümü bilmiyorum Now he’s no longer living – Artık o yaşamıyor So I’m ’bout to leave town – Bu yüzden şehri terk etmek üzereyim *** ‘Cause I didn’t mean to hurt him – Çünkü onu incitmek istememiştim Could’ve been somebody’s son – Herhangi birinin oğlu olabilirdi And I took his heart when – Ve onun kalbini sökmüş oldum I pulled out that gun – O silahı çıkardığımda Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Man down – Adam öldü Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Man down – Adam öldü *** Oh, mama, mama, mama – Oh, anne anne anne I just shot a man down – Bir adamı öldürdüm In central station – Merkez istasyonunda In front of a big old crowd – Büyük bir kalabalığın ortasında Oh why, oh why – Ah neden, neden Oh, mama, mama, mama – Oh, anne anne anne I just shot a man down – Bir adamı öldürdüm In central station – Merkez istasyonunda *** Look, I never thought I’d do it – Bak, bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi Never thought I’d do it – hiç aklıma gelmezdi Never thought I’d do it, oh gosh – Hiç gelmezdi, aman tanrım What ever happened to me – Bana neler oldu Ever happened to me, ever happened to me – Bana neler oldu Why did I pull the trigger – Neden tetiği çektim Pull the trigger, pull the trigger, boom – Tetiği çektim, bum! And end a nigga, end a niggas life so soon – Ve bir zencinin, bir zencinin hayatına son verdim When me pull the trigger, pull the trigger, pull it ‘pon you – Tetiği çektiğimde, tetiği çektiğimde Somebody tell me what I’m gonna, what I’m gonna do – Biri bana ne yapacağımı söylesin *** Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Me say wah man down (A weh me say) – Söylüyorum adam öldü Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum Rum pa pa pum – Rum pa pa pum When me went downtown – Şehir merkezine gittiğimde *** ‘Cause now I am a criminal, criminal, criminal – Çünkü şimdi ben bir suçluyum, suçlu Oh lord have mercy now I am a criminal – Oh tanrım lütfen merhamet göster, bir suçluyum Man down – Adam öldü Tell the judge please give me minimal – Yargıca söyleyin bana en hafif cezayı versin Run out of town, – Şehirden kaçtım None of them can see me now, see me now – Artık hiçbiri beni göremez *** Oh, mama, mama, mama – Ah, anne anne anne I just shot a man down – Ben bir adam öldürdüm In central station – Merkez istasyonunda In front of a big old crowd – Büyük bir kalabalığın önünde Oh why, oh why – Ah neden, neden Oh, mama, mama, mama – Ah, anne anne anne I just shot a man down – Bir adam öldürdüm In central station