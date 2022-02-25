I didn’t mean to end his life
– Onun hayatını bitirmek istememiştim
I know it wasn’t right
– Doğru olmadığını biliyorum
I can’t even sleep at night
– Geceleri uyuyamıyorum bile
Can’t get it off my mind
– Aklımdan çıkaramıyorum
I need to get out of sight
– Gözlerden ırak olmam lazım
Before I end up behind bars
– Parmaklıklar ardına düşmeden önce
***
What started out as a simple altercation
– Küçük bir kavga olarak başlayan şey
Turned into a real sticky situation
– Gerçekten sıkıntılı bir duruma dönüştü
Me just thinking on the time that I’m facing
– Kendimle yüzleştiğim zamanlarda
Makes me wanna cry
– Ağlamak istiyorum
***
‘Cause I didn’t mean to hurt him
– Çünkü onu incitmek istememiştim
Could’ve been somebody’s son
– Herhangi birinin oğlu olabilirdi
And I took his heart when
– Ve onun kalbini sökmüş oldum
I pulled out that gun
– O silahı çıkardığımda
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Man down
– Adam öldü
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Man down
– Adam öldü
***
Oh, mama, mama, mama
– Oh, anne anne anne
I just shot a man down
– Bir adamı öldürdüm
In central station
– Merkez istasyonunda
In front of a big old crowd
– Büyük bir kalabalığın ortasında
Oh why, oh why
– Ah neden, neden
Oh, mama, mama, mama
– Oh, anne anne anne
I just shot a man down
– Bir adamı öldürdüm
In central station
– Merkez istasyonunda
***
It’s a 22, I call her Peggy Sue
– bir 22, ben ona Peggy Sue diyorum
When she fits right down in my shoes
– Ayakkabılarım ona tam uyduğunda
What do you expect me to do
– Benden ne yapmamı bekliyorsun
If you’re playing me for a foo
– Beni aptal yerine koyarsan
I will lose my cool
– Serinkanlılığımı kaybederim
And reach for my fire arm
– Ve sinirlenirimm
***
I didn’t mean to lay him down
– Onu yere yığmak istememiştim
But it’s too late to turn back now
– Ama geri dönmek için artık çok geç
Don’t know what I was thinking
– Ne düşündüğümü bilmiyorum
Now he’s no longer living
– Artık o yaşamıyor
So I’m ’bout to leave town
– Bu yüzden şehri terk etmek üzereyim
***
‘Cause I didn’t mean to hurt him
– Çünkü onu incitmek istememiştim
Could’ve been somebody’s son
– Herhangi birinin oğlu olabilirdi
And I took his heart when
– Ve onun kalbini sökmüş oldum
I pulled out that gun
– O silahı çıkardığımda
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Man down
– Adam öldü
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Man down
– Adam öldü
***
Oh, mama, mama, mama
– Oh, anne anne anne
I just shot a man down
– Bir adamı öldürdüm
In central station
– Merkez istasyonunda
In front of a big old crowd
– Büyük bir kalabalığın ortasında
Oh why, oh why
– Ah neden, neden
Oh, mama, mama, mama
– Oh, anne anne anne
I just shot a man down
– Bir adamı öldürdüm
In central station
– Merkez istasyonunda
***
Look, I never thought I’d do it
– Bak, bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi
Never thought I’d do it
– hiç aklıma gelmezdi
Never thought I’d do it, oh gosh
– Hiç gelmezdi, aman tanrım
What ever happened to me
– Bana neler oldu
Ever happened to me, ever happened to me
– Bana neler oldu
Why did I pull the trigger
– Neden tetiği çektim
Pull the trigger, pull the trigger, boom
– Tetiği çektim, bum!
And end a nigga, end a niggas life so soon
– Ve bir zencinin, bir zencinin hayatına son verdim
When me pull the trigger, pull the trigger, pull it ‘pon you
– Tetiği çektiğimde, tetiği çektiğimde
Somebody tell me what I’m gonna, what I’m gonna do
– Biri bana ne yapacağımı söylesin
***
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Me say wah man down (A weh me say)
– Söylüyorum adam öldü
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
Rum pa pa pum
– Rum pa pa pum
When me went downtown
– Şehir merkezine gittiğimde
***
‘Cause now I am a criminal, criminal, criminal
– Çünkü şimdi ben bir suçluyum, suçlu
Oh lord have mercy now I am a criminal
– Oh tanrım lütfen merhamet göster, bir suçluyum
Man down
– Adam öldü
Tell the judge please give me minimal
– Yargıca söyleyin bana en hafif cezayı versin
Run out of town,
– Şehirden kaçtım
None of them can see me now, see me now
– Artık hiçbiri beni göremez
***
Oh, mama, mama, mama
– Ah, anne anne anne
I just shot a man down
– Ben bir adam öldürdüm
In central station
– Merkez istasyonunda
In front of a big old crowd
– Büyük bir kalabalığın önünde
Oh why, oh why
– Ah neden, neden
Oh, mama, mama, mama
– Ah, anne anne anne
I just shot a man down
– Bir adam öldürdüm
In central station