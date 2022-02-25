Only Girl Şarkı Sözleri
Rihanna Only Girl şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rihanna Only Girl şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Only Girl sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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La la la la
– La la la la
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I want you to love me, like I’m a hot ride
– Beni sevmeni istiyorum, ateşli bir gezintiymişim gibi
Keep thinking of me, doing what you like
– Beni düşünmeye devam etmeni, istediğini yapmanı
So boy forget about the world cuz it’s gonna be me and you tonight
– O yüzden, dünyayı unut çünkü bu gece sadece sen ve ben olacağız
I’m gonna make you beg for it, then imma make you swallow your pride
– Seni bunun için yalvartacağım, sonra da gururunu bir kenara bıraktıracağım
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Want you to make me feel like I’m the only girl in the world
– Bana dünyadaki tek kız benmişim gibi hissettirmeni istiyorum
Like I’m the only one that you’ll ever love
– Daima seveceğin tek kişi benmişim gibi
Like I’m the only one who knows your heart
– Kalbini bilen tek kişi benmişim gibi
Only girl in the world
– Dünyadaki tek kız
Like I’m the only one that’s in command
– kontrolde olan tek kişi benmişim gibi
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Cuz I’m the only one who understands how to make you feel like a man
– Çünkü ben seni bir erkek gibi nasıl hissettireceğini anlayan tek kişi benim
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world
– Dünyadaki tek kız benmişim gibi beni hissettirmeni istiyorum
Like I’m the only one that you’ll ever love
– Sonsuza dek seveceğin tek kişi benmişim gibi
Like I’m the only one who knows your heart
– Kalbini bilen tek kişi benmişim gibi
Only one
– Tek kişi
***
Want you to take me like a thief in the night
– Gecenin içindeki bir hırsız gibi beni almanı istiyorum
Hold me like a pillow, make me feel right
– Bir yastık gibi beni tutmanı, iyi hissettirmeni
Baby I’ll tell you all my secrets that I’m keeping,you can come inside
– Bebeğim, sakladığım tüm sırlarımı sana söyleyeceğim, iç dünyama girebilirsin
And when you enter, you ain’t leaving, be my prisoner for the night
– Ve girdiğin zaman, gidemezsin, gece boyunca benim mahkumum ol
***
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world
– Dünyadaki tek kızın ben olduğunu hissettirmeni istiyorum
Like I’m the only one that you’ll ever love
– Sonsuza dek seveceğin tek kişi benmişim gibi
Like I’m the only one who knows your heart
– Kalbini bilen tek kişi benmişim gibi
Only girl in the world
– Dünyadaki tek kız
Like I’m the only one that’s in command
– Hakimiyete sahip olan tek kişi benmişim gibi
Cuz I’m the only one who understands, like I’m the only one who knows your heart, only one
– Çünkü anlayabilen tek kişi benim, kalbini bilen tek kişi benmişim gibi, tek kişi.
***
Take me for a ride
– Beni bir gezintiye götür
Oh baby, take me high
– Oh bebeğim beni yükseğe çıkar
Let me make you first
– Bırak seni birinci yapayım
Oh make it last all night
– En azından tüm gece yap
Take me for a ride
– Beni bir gezintiye götür
Oh baby, take me high
– Oh bebeğim beni yükseğe çıkar
Let me make you first
– Bırak seni birinci yapayım
Make it last all night
– En azından tüm gece yap
***
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world
– Dünyadaki tek kızın ben olduğunu hissettirmeni istiyorum
Like I’m the only one that you’ll ever love
– Sonsuza dek seveceğin tek kişi benmişim gibi
Like I’m the only one who knows your heart
– Kalbini bilen tek kişi benmişim gibi
Only girl in the world
– Dünyadaki tek kız
Like I’m the only one that’s in command
– Hakimiyete sahip olan tek kişi benmişim gibi
Cuz I’m the only one who understands how to make you feel like a man
– Çünkü ben seni bir erkek gibi hissetirebilecek tek kişiyim
Only girl in the world
– Dünyadaki tek kız
Girl in the world
– Dünyadaki tek kız
Only girl in the world
– Dünyada tek kız
Girl in the world
– Dünyadaki tek kız