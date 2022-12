La la la la – La la la la *** I want you to love me, like I’m a hot ride – Beni sevmeni istiyorum, ateşli bir gezintiymişim gibi Keep thinking of me, doing what you like – Beni düşünmeye devam etmeni, istediğini yapmanı So boy forget about the world cuz it’s gonna be me and you tonight – O yüzden, dünyayı unut çünkü bu gece sadece sen ve ben olacağız I’m gonna make you beg for it, then imma make you swallow your pride – Seni bunun için yalvartacağım, sonra da gururunu bir kenara bıraktıracağım *** Want you to make me feel like I’m the only girl in the world – Bana dünyadaki tek kız benmişim gibi hissettirmeni istiyorum Like I’m the only one that you’ll ever love – Daima seveceğin tek kişi benmişim gibi Like I’m the only one who knows your heart – Kalbini bilen tek kişi benmişim gibi Only girl in the world – Dünyadaki tek kız Like I’m the only one that’s in command – kontrolde olan tek kişi benmişim gibi *** Cuz I’m the only one who understands how to make you feel like a man – Çünkü ben seni bir erkek gibi nasıl hissettireceğini anlayan tek kişi benim Want you to make me feel like I’m the only girl in the world – Dünyadaki tek kız benmişim gibi beni hissettirmeni istiyorum Like I’m the only one that you’ll ever love – Sonsuza dek seveceğin tek kişi benmişim gibi Like I’m the only one who knows your heart – Kalbini bilen tek kişi benmişim gibi Only one – Tek kişi *** Want you to take me like a thief in the night – Gecenin içindeki bir hırsız gibi beni almanı istiyorum Hold me like a pillow, make me feel right – Bir yastık gibi beni tutmanı, iyi hissettirmeni Baby I’ll tell you all my secrets that I’m keeping,you can come inside – Bebeğim, sakladığım tüm sırlarımı sana söyleyeceğim, iç dünyama girebilirsin And when you enter, you ain’t leaving, be my prisoner for the night – Ve girdiğin zaman, gidemezsin, gece boyunca benim mahkumum ol *** Want you to make me feel like I’m the only girl in the world – Dünyadaki tek kızın ben olduğunu hissettirmeni istiyorum Like I’m the only one that you’ll ever love – Sonsuza dek seveceğin tek kişi benmişim gibi Like I’m the only one who knows your heart – Kalbini bilen tek kişi benmişim gibi Only girl in the world – Dünyadaki tek kız Like I’m the only one that’s in command – Hakimiyete sahip olan tek kişi benmişim gibi Cuz I’m the only one who understands, like I’m the only one who knows your heart, only one – Çünkü anlayabilen tek kişi benim, kalbini bilen tek kişi benmişim gibi, tek kişi. *** Take me for a ride – Beni bir gezintiye götür Oh baby, take me high – Oh bebeğim beni yükseğe çıkar Let me make you first – Bırak seni birinci yapayım Oh make it last all night – En azından tüm gece yap Take me for a ride – Beni bir gezintiye götür Oh baby, take me high – Oh bebeğim beni yükseğe çıkar Let me make you first – Bırak seni birinci yapayım Make it last all night – En azından tüm gece yap *** Want you to make me feel like I’m the only girl in the world – Dünyadaki tek kızın ben olduğunu hissettirmeni istiyorum Like I’m the only one that you’ll ever love – Sonsuza dek seveceğin tek kişi benmişim gibi Like I’m the only one who knows your heart – Kalbini bilen tek kişi benmişim gibi Only girl in the world – Dünyadaki tek kız Like I’m the only one that’s in command – Hakimiyete sahip olan tek kişi benmişim gibi Cuz I’m the only one who understands how to make you feel like a man – Çünkü ben seni bir erkek gibi hissetirebilecek tek kişiyim Only girl in the world – Dünyadaki tek kız Girl in the world – Dünyadaki tek kız Only girl in the world – Dünyada tek kız Girl in the world – Dünyadaki tek kız