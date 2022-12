Baby, baby, when we first met – Bebeğim, bebeğim, ilk tanıştığımızda I never felt something so strong – Hiç bu kadar güçlü bir şey hissetmemiştim. You were like my lover and my best friend – Sen benim sevgilim ve en iyi arkadaşım gibiydin All wrapped in one with a ribbon on it – Hepsi bir kurdele ile sarılmış And all of a sudden, you went and left – Ve birden gittin ve gittin I didn’t know how to follow – Nasıl takip edeceğimi bilmiyordum. It’s like a shot that spun me around – Beni döndüren bir atış gibi And now my heart left – Ve şimdi kalbim gitti I feel so empty and hollow – Çok boş ve içi boş hissediyorum *** And I never gave myself to another the way I gave it to you – Ve kendimi asla sana verdiğim gibi başka birine vermedim You don’t even recognize the ways you hurt me, do you? – Bana zarar yolları tanımak, öyle mi? It’s gonna take a miracle to bring me back – Beni geri getirmek için bir mucize gerekecek And you’re the one to blame – Ve suçlanacak olan sensin *** And now I feel like, oh – Ve şimdi, oh gibi hissediyorum You’re the reason why I’m thinking – Sen benim neden düşündüğümün sebebisin. I don’t wanna smoke on these cigarettes no more – Artık bu sigaralarda sigara içmek istemiyorum. I guess that’s what I get for wishful thinking – Sanırım hüsnükuruntu için aldığım şey bu I should’ve never let you enter my door – Kapıma girmene asla izin vermemeliydim. Next time you wanna go on and leave – Bir dahaki sefere gitmek ve gitmek istiyorsun I should just let you go on and do it (Do it) – Sadece gitmene ve yapmana izin vermeliyim (yap) ‘Cause now I’m using like I bleed – Çünkü şimdi kanıyormuşum gibi kullanıyorum. *** It’s like I checked into rehab – Rehabilitasyona girmiş gibiyim. And, baby you’re my disease – Ve bebeğim sen benim hastalığımsın It’s like I checked into rehab – Rehabilitasyona girmiş gibiyim. Baby, you’re my disease – Bebeğim, sen benim hastalığımsın. I gotta check into rehab – Rehabilitasyona gitmem gerek. ‘Cause baby, you’re my disease – Çünkü bebeğim, sen benim hastalığımsın. I gotta check into rehab – Rehabilitasyona gitmem gerek. ‘Cause baby, you’re my disease – Çünkü bebeğim, sen benim hastalığımsın. *** Damn, ain’t it crazy when you’re love swept? – Kahretsin, aşk süpürüldüğünde delilik değil mi? You’d do anything for the one you love – Sevdiğin kişi için her şeyi yaparsın. ‘Cause anytime that you needed me I’d be there – Çünkü ne zaman bana ihtiyacın olsa orada olurdum. It’s like you were my favorite drug – Sanki en sevdiğim ilaçtın. The only problem is that you was using me – Benim için tek sorun In a different way than I was using you – Seni kullandığımdan farklı bir şekilde. But now that I know it’s not meant to be – Ama şimdi bunun olması gerekmediğini biliyorum You gotta go, I gotta wean myself off of you – Gitmelisin, kendimi senden ayırmalıyım. *** And I never gave myself to another the way I gave it to you – Ve kendimi asla sana verdiğim gibi başka birine vermedim You don’t even recognize the way you hurt me, do you? – Beni nasıl incittiğinin farkında bile değilsin, değil mi? It’s gonna take a miracle to bring me back – Beni geri getirmek için bir mucize gerekecek And you’re the one to blame – Ve suçlanacak olan sensin *** ‘Cause now I feel like, oh – Çünkü şimdi, oh You’re the reason why I’m thinking – Sen benim neden düşündüğümün sebebisin. I don’t wanna smoke on these cigarettes no more – Artık bu sigaralarda sigara içmek istemiyorum. I guess that’s what I get for wishful thinking – Sanırım hüsnükuruntu için aldığım şey bu I should’ve never let you enter my door (Let you enter my door) – Kapıma girmene asla izin vermemeliydim (kapıma girmene izin ver) Next time you wanna go on and leave – Bir dahaki sefere gitmek ve gitmek istiyorsun I should just let you go on and do it (Do it) – Sadece gitmene ve yapmana izin vermeliyim (yap) ‘Cause now I’m using like I bleed (Using like I bleed) – Çünkü şimdi kanadığım gibi kullanıyorum (kanadığım gibi kullanıyorum) *** It’s like I checked into rehab (Oh) – Rehabilitasyona girdiğim gibi (Oh) And, baby you’re my disease (You’re my disease) – Ve bebeğim sen benim hastalığımsın (sen benim hastalığımsın) It’s like I checked into rehab – Rehabilitasyona girmiş gibiyim. Baby, you’re my disease – Bebeğim, sen benim hastalığımsın. I gotta check into rehab – Rehabilitasyona gitmem gerek. ‘Cause, baby you’re my disease (You’re my disease) – Çünkü bebeğim sen benim hastalığımsın (sen benim hastalığımsın) I gotta check into rehab – Rehabilitasyona gitmem gerek. ‘Cause, baby you’re my disease – Çünkü bebeğim sen benim hastalığımsın. *** (Uh, now, ladies, gimme that) – (Ah, şimdi, bayanlar, bana bunu ver) Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh – Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh (Uh, now gimme that) – (Ah, şimdi bana ver) Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh – Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh (Now ladies, gimme that) – (Şimdi bayanlar, bana ver) Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh – Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh (Uh, now gimme that) – (Ah, şimdi bana ver) Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh – Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh *** Oh, you’re the reason why I’m thinking – Oh, düşünmemin sebebi sensin. I don’t wanna smoke on these cigarettes no more – Artık bu sigaralarda sigara içmek istemiyorum. I guess that’s what I get for wishful thinking – Sanırım hüsnükuruntu için aldığım şey bu I should’ve never let you enter my door – Kapıma girmene asla izin vermemeliydim. Next time you wanna go on and leave – Bir dahaki sefere gitmek ve gitmek istiyorsun I should just let you go on and do it (Do it) – Sadece gitmene ve yapmana izin vermeliyim (yap) ‘Cause now I’m using like I bleed – Çünkü şimdi kanıyormuşum gibi kullanıyorum. *** It’s like I checked into rehab (Oh) – Rehabilitasyona girdiğim gibi (Oh) And, baby you’re my disease – Ve bebeğim sen benim hastalığımsın It’s like I checked into rehab – Rehabilitasyona girmiş gibiyim. Baby, you’re my disease – Bebeğim, sen benim hastalığımsın. I gotta check into rehab (Oh) – Rehabilitasyona girmeliyim (Oh) ‘Cause, baby you’re my disease – Çünkü bebeğim sen benim hastalığımsın. I gotta check into rehab – Rehabilitasyona gitmem gerek. ‘Cause, baby you’re my disease – Çünkü bebeğim sen benim hastalığımsın.