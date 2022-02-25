Baby, baby, when we first met
– Bebeğim, bebeğim, ilk tanıştığımızda
I never felt something so strong
– Hiç bu kadar güçlü bir şey hissetmemiştim.
You were like my lover and my best friend
– Sen benim sevgilim ve en iyi arkadaşım gibiydin
All wrapped in one with a ribbon on it
– Hepsi bir kurdele ile sarılmış
And all of a sudden, you went and left
– Ve birden gittin ve gittin
I didn’t know how to follow
– Nasıl takip edeceğimi bilmiyordum.
It’s like a shot that spun me around
– Beni döndüren bir atış gibi
And now my heart left
– Ve şimdi kalbim gitti
I feel so empty and hollow
– Çok boş ve içi boş hissediyorum
***
And I never gave myself to another the way I gave it to you
– Ve kendimi asla sana verdiğim gibi başka birine vermedim
You don’t even recognize the ways you hurt me, do you?
– Bana zarar yolları tanımak, öyle mi?
It’s gonna take a miracle to bring me back
– Beni geri getirmek için bir mucize gerekecek
And you’re the one to blame
– Ve suçlanacak olan sensin
***
And now I feel like, oh
– Ve şimdi, oh gibi hissediyorum
You’re the reason why I’m thinking
– Sen benim neden düşündüğümün sebebisin.
I don’t wanna smoke on these cigarettes no more
– Artık bu sigaralarda sigara içmek istemiyorum.
I guess that’s what I get for wishful thinking
– Sanırım hüsnükuruntu için aldığım şey bu
I should’ve never let you enter my door
– Kapıma girmene asla izin vermemeliydim.
Next time you wanna go on and leave
– Bir dahaki sefere gitmek ve gitmek istiyorsun
I should just let you go on and do it (Do it)
– Sadece gitmene ve yapmana izin vermeliyim (yap)
‘Cause now I’m using like I bleed
– Çünkü şimdi kanıyormuşum gibi kullanıyorum.
***
It’s like I checked into rehab
– Rehabilitasyona girmiş gibiyim.
And, baby you’re my disease
– Ve bebeğim sen benim hastalığımsın
It’s like I checked into rehab
– Rehabilitasyona girmiş gibiyim.
Baby, you’re my disease
– Bebeğim, sen benim hastalığımsın.
I gotta check into rehab
– Rehabilitasyona gitmem gerek.
‘Cause baby, you’re my disease
– Çünkü bebeğim, sen benim hastalığımsın.
I gotta check into rehab
– Rehabilitasyona gitmem gerek.
‘Cause baby, you’re my disease
– Çünkü bebeğim, sen benim hastalığımsın.
***
Damn, ain’t it crazy when you’re love swept?
– Kahretsin, aşk süpürüldüğünde delilik değil mi?
You’d do anything for the one you love
– Sevdiğin kişi için her şeyi yaparsın.
‘Cause anytime that you needed me I’d be there
– Çünkü ne zaman bana ihtiyacın olsa orada olurdum.
It’s like you were my favorite drug
– Sanki en sevdiğim ilaçtın.
The only problem is that you was using me
– Benim için tek sorun
In a different way than I was using you
– Seni kullandığımdan farklı bir şekilde.
But now that I know it’s not meant to be
– Ama şimdi bunun olması gerekmediğini biliyorum
You gotta go, I gotta wean myself off of you
– Gitmelisin, kendimi senden ayırmalıyım.
***
And I never gave myself to another the way I gave it to you
– Ve kendimi asla sana verdiğim gibi başka birine vermedim
You don’t even recognize the way you hurt me, do you?
– Beni nasıl incittiğinin farkında bile değilsin, değil mi?
It’s gonna take a miracle to bring me back
– Beni geri getirmek için bir mucize gerekecek
And you’re the one to blame
– Ve suçlanacak olan sensin
***
‘Cause now I feel like, oh
– Çünkü şimdi, oh
You’re the reason why I’m thinking
– Sen benim neden düşündüğümün sebebisin.
I don’t wanna smoke on these cigarettes no more
– Artık bu sigaralarda sigara içmek istemiyorum.
I guess that’s what I get for wishful thinking
– Sanırım hüsnükuruntu için aldığım şey bu
I should’ve never let you enter my door (Let you enter my door)
– Kapıma girmene asla izin vermemeliydim (kapıma girmene izin ver)
Next time you wanna go on and leave
– Bir dahaki sefere gitmek ve gitmek istiyorsun
I should just let you go on and do it (Do it)
– Sadece gitmene ve yapmana izin vermeliyim (yap)
‘Cause now I’m using like I bleed (Using like I bleed)
– Çünkü şimdi kanadığım gibi kullanıyorum (kanadığım gibi kullanıyorum)
***
It’s like I checked into rehab (Oh)
– Rehabilitasyona girdiğim gibi (Oh)
And, baby you’re my disease (You’re my disease)
– Ve bebeğim sen benim hastalığımsın (sen benim hastalığımsın)
It’s like I checked into rehab
– Rehabilitasyona girmiş gibiyim.
Baby, you’re my disease
– Bebeğim, sen benim hastalığımsın.
I gotta check into rehab
– Rehabilitasyona gitmem gerek.
‘Cause, baby you’re my disease (You’re my disease)
– Çünkü bebeğim sen benim hastalığımsın (sen benim hastalığımsın)
I gotta check into rehab
– Rehabilitasyona gitmem gerek.
‘Cause, baby you’re my disease
– Çünkü bebeğim sen benim hastalığımsın.
***
(Uh, now, ladies, gimme that)
– (Ah, şimdi, bayanlar, bana bunu ver)
Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh
– Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh
(Uh, now gimme that)
– (Ah, şimdi bana ver)
Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh
– Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh
(Now ladies, gimme that)
– (Şimdi bayanlar, bana ver)
Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh
– Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh
(Uh, now gimme that)
– (Ah, şimdi bana ver)
Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh
– Oh, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh
***
Oh, you’re the reason why I’m thinking
– Oh, düşünmemin sebebi sensin.
I don’t wanna smoke on these cigarettes no more
– Artık bu sigaralarda sigara içmek istemiyorum.
I guess that’s what I get for wishful thinking
– Sanırım hüsnükuruntu için aldığım şey bu
I should’ve never let you enter my door
– Kapıma girmene asla izin vermemeliydim.
Next time you wanna go on and leave
– Bir dahaki sefere gitmek ve gitmek istiyorsun
I should just let you go on and do it (Do it)
– Sadece gitmene ve yapmana izin vermeliyim (yap)
‘Cause now I’m using like I bleed
– Çünkü şimdi kanıyormuşum gibi kullanıyorum.
***
It’s like I checked into rehab (Oh)
– Rehabilitasyona girdiğim gibi (Oh)
And, baby you’re my disease
– Ve bebeğim sen benim hastalığımsın
It’s like I checked into rehab
– Rehabilitasyona girmiş gibiyim.
Baby, you’re my disease
– Bebeğim, sen benim hastalığımsın.
I gotta check into rehab (Oh)
– Rehabilitasyona girmeliyim (Oh)
‘Cause, baby you’re my disease
– Çünkü bebeğim sen benim hastalığımsın.
I gotta check into rehab
– Rehabilitasyona gitmem gerek.
‘Cause, baby you’re my disease
– Çünkü bebeğim sen benim hastalığımsın.