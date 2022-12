Come here rude boy, boy, can you get it up? – Buraya gel, kaba çocuk, ayağa kalkabilir misin? Come here rude boy, boy, is you big enough? – Buraya gel, kaba çocuk, yeterince büyük müsün? Take it, take it, (Yeah) baby, baby (yeah) – Al, al, (Evet) bebeğim, bebeğim (Evet) Take it, take it, (Yeah) love me, love me (yeah) – Al, al, (Evet) beni sev, beni sev (Evet) *** Come here rude boy, boy, can you get it up? – Buraya gel, kaba çocuk, ayağa kalkabilir misin? Come here rude boy, boy, is you big enough? – Buraya gel, kaba çocuk, yeterince büyük müsün? Take it, take it, (Yeah) baby, baby (yeah) – Al, al, (Evet) bebeğim, bebeğim (Evet) Take it, take it, (Yeah) love me, love me (yeah) – Al, al, (Evet) beni sev, beni sev (Evet) *** Tonight, I’ma let you be the captain – Bu gece, kaptan olmana izin vereceğim. Tonight, I’ma let you do your thing, yeah – Bu gece, işini yapmana izin vereceğim, Evet Tonight, I’ma let you be a rider – Bu gece, binici olmana izin vereceğim. Giddy up, giddy up, giddy up babe – Giddy up, giddy up, babe başım dönüyor Tonight, I’ma let it be fire – Bu gece, ateş olmasına izin vereceğim Tonight, I’ma let you take me higher – Bu gece, beni daha yükseğe çıkarmana izin vereceğim. Tonight, baby we can get it on, yeah – Bu gece, bebeğim, devam edebiliriz, Evet We can get it on, yeah – Onu giyebiliriz, Evet *** Do you like it boy? I wa-wa-want – Hoşuna gitti mi evlat? Wa ariyorum- What you wa-wa-want – Sana wa-wa-ne ister Give it to me baby, like boom, boom, boom – Bana ver bebeğim, boom, boom, boom gibi What I wa-wa-want is what you wa-wa-want na, na-ah – Wa ben sana ne wa-wa-istiyorum na, na ne-wa-istiyorum-ah *** Come here rude boy, boy, can you get it up? – Buraya gel, kaba çocuk, ayağa kalkabilir misin? Come here rude boy, boy, is you big enough? – Buraya gel, kaba çocuk, yeterince büyük müsün? Take it, take it (Yeah) baby, baby (yeah) – Al, al (Evet) bebeğim, bebeğim (Evet) Take it, take it (Yeah) love me, love me (yeah) – Al, al (Evet) beni sev, beni sev (Evet) *** Come here rude boy, boy, can you get it up? – Buraya gel, kaba çocuk, ayağa kalkabilir misin? Come here rude boy, boy, is you big enough? – Buraya gel, kaba çocuk, yeterince büyük müsün? Take it, take it (Yeah) baby, baby (yeah) – Al, al (Evet) bebeğim, bebeğim (Evet) Take it, take it (Yeah) love me, love me (yeah) – Al, al (Evet) beni sev, beni sev (Evet) *** Tonight, I’ma give it to you harder – Bu gece, sana daha çok vereceğim. Tonight, I’ma turn your body out – Bu gece, vücudunu dışarı çıkaracağım. Relax, let me do it how I wanna – Dinlenmek istiyorum nasıl yapayım If you got it, I need it and I’ma put it down – Eğer aldıysan, ona ihtiyacım var ve onu yere koyacağım Buckle up, I’ma give it to you stronger – Kemerini bağla, sana daha güçlü vereceğim Hands up, we can go a little longer – Eller Yukarı, biraz daha gidebiliriz. Tonight, I’ma get a little crazy – Bu gece biraz delireceğim. Get a little crazy, baby – Biraz çıldır bebeğim. *** Do you like it boy? I wa-wa-want – Hoşuna gitti mi evlat? Wa ariyorum- What you wa-wa-want – Sana wa-wa-ne ister Give it to me baby, like boom, boom, boom – Bana ver bebeğim, boom, boom, boom gibi What I wa-wa-want is what you wa-wa-want na, na-ah – Wa ben sana ne wa-wa-istiyorum na, na ne-wa-istiyorum-ah *** Come here rude boy, boy, can you get it up? – Buraya gel, kaba çocuk, ayağa kalkabilir misin? Come here rude boy, boy, is you big enough? – Buraya gel, kaba çocuk, yeterince büyük müsün? Take it, take it (Yeah) baby, baby (yeah) – Al, al (Evet) bebeğim, bebeğim (Evet) Take it, take it (Yeah) love me, love me (yeah) – Al, al (Evet) beni sev, beni sev (Evet) *** Come here rude boy, boy, can you get it up? – Buraya gel, kaba çocuk, ayağa kalkabilir misin? Come here rude boy, boy, is you big enough? – Buraya gel, kaba çocuk, yeterince büyük müsün? Take it, take it (Yeah) baby, baby (yeah) – Al, al (Evet) bebeğim, bebeğim (Evet) Take it, take it (Yeah) love me, love me (yeah) – Al, al (Evet) beni sev, beni sev (Evet) *** I like the way you touch me there – Bana dokunma şeklini seviyorum. I like the way you pull my hair – Saçımı çekme şeklini seviyorum. Babe, if I don’t feel it I ain’t faking no, no – Bebeğim, eğer hissetmiyorsam numara yapmıyorum hayır, hayır (Oh no) I like when you tell me kiss me there (oh yeah) – (Oh hayır) beni orada öp dediğinde hoşuma gidiyor (oh evet) I like when you tell me move it there – Bana onu oraya taşımanı söylemeni seviyorum. So giddy up, time to get it up – Bu yüzden baş döndürücü, kalkma zamanı You say you’re a rude boy, show me what you got now – Kaba bir çocuk olduğunu söylüyorsun, bana şimdi ne olduğunu göster Come here right now – Hemen buraya gel Take it, take it, baby, baby – Al, al, bebeğim, bebeğim Take it, take it, love me, love me – Al, al, sev beni, sev beni *** Come here rude boy, boy, can you get it up? – Buraya gel, kaba çocuk, ayağa kalkabilir misin? Come here rude boy, boy, is you big enough? – Buraya gel, kaba çocuk, yeterince büyük müsün? Take it, take it (Yeah) baby, baby (yeah) – Al, al (Evet) bebeğim, bebeğim (Evet) Take it, take it (Yeah) love me, love me (yeah) – Al, al (Evet) beni sev, beni sev (Evet) *** Come here rude boy, boy, can you get it up? – Buraya gel, kaba çocuk, ayağa kalkabilir misin? (Come here) Come here rude boy, boy, is you big enough? – Buraya gel, kaba çocuk, yeterince büyük müsün? Take it, take it (Yeah) baby, baby (yeah) – Al, al (Evet) bebeğim, bebeğim (Evet) Take it, take it (Yeah) love me, love me (yeah) – Al, al (Evet) beni sev, beni sev (Evet) *** Love me, love me (Love me, love me, love me, love me) – Beni sev, beni sev (beni sev, beni sev, beni sev, beni sev) (Take-take) Take it, take it, baby, baby – (Take-take) al, al, bebeğim, bebeğim Take it, take it, love me, love me – Al, al, sev beni, sev beni Love me, love me (Yeah) – Beni sev, beni sev (Evet) Love me, love me (Yeah) – Beni sev, beni sev (Evet) Love me, love me (Yeah) – Beni sev, beni sev (Evet) Take it, take it, baby, baby – Al, al, bebeğim, bebeğim Take it, take it, love me, love me – Al, al, sev beni, sev beni