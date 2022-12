Te amo, te amo – Seni seviyorum, seni seviyorum. She says to me, I hear the pain in her voice – O bana bunu söyler, acı içindeki sesini duyarım. Then we danced underneath the candelabra she takes the lead – Mum ışığında dans ettik, kontrol ondaydı… Thats when i saw it in her eyes its over – Bunu onun gözlerinde gördüğümde, bitmişti. *** Then she says te amo then she put her hand around me waist – Sonra bana “Seni seviyorum” der, sonra elini koyup belimi sarar. I told her no, – Ona hayır dedim. She cries Te amo i told her im not gonna run away but let me go – Ağlar, seni seviyorum. Ona kaçmayacagımı söyledim ama gitmeme izin ver dedim! My soul is crying, without asking why – Ruhum ağlıyor, nedenini sormadan. I said te amo, wouldnt somebody tell me what she said – Seni seviyorum dedim, kimse bana onun ne dediğini sormazdı ki. Dont it mean I love you – Bu seni sevdiğim anlamına gelmez mi? Think it means I love you – Bu seni sevdiğim anlamına gelir, düşün! Dont it mean I love you – Bu seni sevdiğim anlamına gelmez mi? *** Te amo, te amo, shes scared to breathe – Seni seviyorum, seni seviyorum. O nefes almaktan bile korkar. I hold her hand, i got no choice uhh – Elini tuttum, başka şansım yoktu. Pull me out on the beach, danced in the water, i start to leave – Sahilde benden uzaklaş, suda dans et, gitmeye başlıyorum. Shes begging me and asking why its over – Bana yalvarıyor ve neden bittiğini soruyor.