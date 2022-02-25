Te Amo Şarkı Sözleri
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Te amo, te amo
– Seni seviyorum, seni seviyorum.
She says to me, I hear the pain in her voice
– O bana bunu söyler, acı içindeki sesini duyarım.
Then we danced underneath the candelabra she takes the lead
– Mum ışığında dans ettik, kontrol ondaydı…
Thats when i saw it in her eyes its over
– Bunu onun gözlerinde gördüğümde, bitmişti.
***
Then she says te amo then she put her hand around me waist
– Sonra bana “Seni seviyorum” der, sonra elini koyup belimi sarar.
I told her no,
– Ona hayır dedim.
She cries Te amo i told her im not gonna run away but let me go
– Ağlar, seni seviyorum. Ona kaçmayacagımı söyledim ama gitmeme izin ver dedim!
My soul is crying, without asking why
– Ruhum ağlıyor, nedenini sormadan.
I said te amo, wouldnt somebody tell me what she said
– Seni seviyorum dedim, kimse bana onun ne dediğini sormazdı ki.
Dont it mean I love you
– Bu seni sevdiğim anlamına gelmez mi?
Think it means I love you
– Bu seni sevdiğim anlamına gelir, düşün!
Dont it mean I love you
– Bu seni sevdiğim anlamına gelmez mi?
***
Te amo, te amo, shes scared to breathe
– Seni seviyorum, seni seviyorum. O nefes almaktan bile korkar.
I hold her hand, i got no choice uhh
– Elini tuttum, başka şansım yoktu.
Pull me out on the beach, danced in the water, i start to leave
– Sahilde benden uzaklaş, suda dans et, gitmeye başlıyorum.
Shes begging me and asking why its over
– Bana yalvarıyor ve neden bittiğini soruyor.