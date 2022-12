You had my heart, and we’ll never be worlds apart – Kalbimi çaldın ve asla ayrı dünyalardan olmayacağız Maybe in magazines, but you’ll still be my star – Belki dergilerde olabiliriz, ama benim yıldızım yine de sen olacaksın Baby cause in the Dark, You can’t see shiny Cars – Çünkü bebeğim karanlıkta, parlak arabaları göremezsin And that’s when you need me there – Ve ne zaman bana ihtiyacın olsa With you i’ll always share – Hep seninle paylaşacağım *** Because – Çünkü When the sun Shine – Güneş parladığında We’ll shine Together – Biz de birlikte parlayacağız Told you i’ll be here Forever – Söyledim sana, sonsuza dek burada olacağım Said I’ll always be your friend – Dedim ya her zaman dostun olacağım Took an oath i’m a stick it out till the end – Yemin ettim sonuna dek sözümü tutacağım *** Now that it’s raining more than ever – Şimdi her zamankinden çok yağıyor yağmur Know that we’ll still have each other – Hala birbirimize sahibiz biliyorum You can stand under my Umbrella – Şemsiyemin altında durabilirsin You can stand under my Umbrella – Şemsiyemin altına sığınabilirsi (Ella ella eh eh eh) – (Ella ella eh eh eh) Under my umbrella – Şemsiyemin altına *** These fancy things, will never come in between – Bu gösterişli şeyler, asla aramıza giremez You’re part of my entity, Here for Infinity – Varlığımın bir parçasısın, işte sonsuzluk bu When the war has took it’s part – Savaş payını aldığında When the world has dealt it’s cards – Dünya kartlarını oynadığında If the hand is Hard, Together we’ll mend your heart – Eli güçlüyse, yüreğini ikimiz tamir edeceğiz *** Because – Çünkü When the sun Shine – Güneş parladığında We’ll shine Together – Biz de birlikte parlayacağız Told you i’ll be here Forever – Söyledim sana, sonsuza dek burada olacağım Said I’ll always be your friend – Dedim ya her zaman dostun olacağım Took an oath i’m a stick it out till the end – Yemin ettim sonuna dek sözümü tutacağım *** Now that it’s raining more than ever – Şimdi her zamankinden çok yağıyor yağmur Know that we’ll still have each other – Hala birbirimize sahibiz biliyorum You can stand under my Umbrella – Şemsiyemin altında durabilirsin You can stand under my Umbrella – Şemsiyemin altına sığınabilirsi (Ella ella eh eh eh) – (Ella ella eh eh eh) Under my umbrella – Şemsiyemin altına *** You can run into my Arms – Kollarıma koşabilirsin It’s Okay don’t be alarmed – Sorun yok korkma (Come into Me) – (Gel bana) (There’s no distance in between our love) – Aşkımızda mesafelere yer yok So Go on and let the Rain pour – O yüzden devam et ve bırak yağsın yağmur I’ll be all you need and more – Ne ararsan bende var ve daha fazlası *** Because – Çünkü When the sun Shine – Güneş parladığında We’ll shine Together – Biz de birlikte parlayacağız Told you i’ll be here Forever – Söyledim sana, sonsuza dek burada olacağım Said I’ll always be your friend – Dedim ya her zaman dostun olacağım Took an oath i’m a stick it out till the end – Yemin ettim sonuna dek sözümü tutacağım *** Now that it’s raining more than ever – Şimdi her zamankinden çok yağıyor yağmur Know that we’ll still have each other – Hala birbirimize sahibiz biliyorum You can stand under my Umbrella – Şemsiyemin altında durabilirsin You can stand under my Umbrella – Şemsiyemin altına sığınabilirsi (Ella ella eh eh eh) – (Ella ella eh eh eh) Under my umbrella – Şemsiyemin altına *** It’s raining – Yağmur yağıyor Oh baby it’s Raining – Bebeğim yağmur yağıyor baby come into me – Gel bana Come into me – Bana gel *** It’s Raining – Yağmur yağıyor Oh baby it’s raining – Bebeğim yağmur yağıyor You can always come into me – Her zaman bana gelebilirsin