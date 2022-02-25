Umbrella Şarkı Sözleri
Rihanna Umbrella şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rihanna Umbrella şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Umbrella sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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You had my heart, and we’ll never be worlds apart
– Kalbimi çaldın ve asla ayrı dünyalardan olmayacağız
Maybe in magazines, but you’ll still be my star
– Belki dergilerde olabiliriz, ama benim yıldızım yine de sen olacaksın
Baby cause in the Dark, You can’t see shiny Cars
– Çünkü bebeğim karanlıkta, parlak arabaları göremezsin
And that’s when you need me there
– Ve ne zaman bana ihtiyacın olsa
With you i’ll always share
– Hep seninle paylaşacağım
***
Because
– Çünkü
When the sun Shine
– Güneş parladığında
We’ll shine Together
– Biz de birlikte parlayacağız
Told you i’ll be here Forever
– Söyledim sana, sonsuza dek burada olacağım
Said I’ll always be your friend
– Dedim ya her zaman dostun olacağım
Took an oath i’m a stick it out till the end
– Yemin ettim sonuna dek sözümü tutacağım
***
Now that it’s raining more than ever
– Şimdi her zamankinden çok yağıyor yağmur
Know that we’ll still have each other
– Hala birbirimize sahibiz biliyorum
You can stand under my Umbrella
– Şemsiyemin altında durabilirsin
You can stand under my Umbrella
– Şemsiyemin altına sığınabilirsi
(Ella ella eh eh eh)
– (Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
– Şemsiyemin altına
***
These fancy things, will never come in between
– Bu gösterişli şeyler, asla aramıza giremez
You’re part of my entity, Here for Infinity
– Varlığımın bir parçasısın, işte sonsuzluk bu
When the war has took it’s part
– Savaş payını aldığında
When the world has dealt it’s cards
– Dünya kartlarını oynadığında
If the hand is Hard, Together we’ll mend your heart
– Eli güçlüyse, yüreğini ikimiz tamir edeceğiz
***
Because
– Çünkü
When the sun Shine
– Güneş parladığında
We’ll shine Together
– Biz de birlikte parlayacağız
Told you i’ll be here Forever
– Söyledim sana, sonsuza dek burada olacağım
Said I’ll always be your friend
– Dedim ya her zaman dostun olacağım
Took an oath i’m a stick it out till the end
– Yemin ettim sonuna dek sözümü tutacağım
***
Now that it’s raining more than ever
– Şimdi her zamankinden çok yağıyor yağmur
Know that we’ll still have each other
– Hala birbirimize sahibiz biliyorum
You can stand under my Umbrella
– Şemsiyemin altında durabilirsin
You can stand under my Umbrella
– Şemsiyemin altına sığınabilirsi
(Ella ella eh eh eh)
– (Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
– Şemsiyemin altına
***
You can run into my Arms
– Kollarıma koşabilirsin
It’s Okay don’t be alarmed
– Sorun yok korkma
(Come into Me)
– (Gel bana)
(There’s no distance in between our love)
– Aşkımızda mesafelere yer yok
So Go on and let the Rain pour
– O yüzden devam et ve bırak yağsın yağmur
I’ll be all you need and more
– Ne ararsan bende var ve daha fazlası
***
Because
– Çünkü
When the sun Shine
– Güneş parladığında
We’ll shine Together
– Biz de birlikte parlayacağız
Told you i’ll be here Forever
– Söyledim sana, sonsuza dek burada olacağım
Said I’ll always be your friend
– Dedim ya her zaman dostun olacağım
Took an oath i’m a stick it out till the end
– Yemin ettim sonuna dek sözümü tutacağım
***
Now that it’s raining more than ever
– Şimdi her zamankinden çok yağıyor yağmur
Know that we’ll still have each other
– Hala birbirimize sahibiz biliyorum
You can stand under my Umbrella
– Şemsiyemin altında durabilirsin
You can stand under my Umbrella
– Şemsiyemin altına sığınabilirsi
(Ella ella eh eh eh)
– (Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
– Şemsiyemin altına
***
It’s raining
– Yağmur yağıyor
Oh baby it’s Raining
– Bebeğim yağmur yağıyor
baby come into me
– Gel bana
Come into me
– Bana gel
***
It’s Raining
– Yağmur yağıyor
Oh baby it’s raining
– Bebeğim yağmur yağıyor
You can always come into me
– Her zaman bana gelebilirsin