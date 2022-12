Oh na na, What’s My Name? – Oh na na, benim adım ne? Oh na na, What’s My Name? – Oh na na, benim adım ne? Oh na na, What’s My Name? – Oh na na, benim adım ne? Oh na na, What’s My Name? – Oh na na, benim adım ne? Oh na na, What’s My Name? – Oh na na, benim adım ne? (Uh) What’s My Name, What’s My Name? – Adım adım (AA) Ne var, Ne yok? *** Yeah, I heard you good with them soft lips – Evet, o yumuşak dudaklarla iyi anlaştığını duydum. Yeah, you know word of mouth – Evet, ağızdan ağıza biliyorsun. The square root of 69 is 8 some, right? – 69’un Karekökü 8’dir, değil mi? ‘Cause I’ve been tryna work it out, ow – Çünkü bunu çözmeye çalışıyordum. 