I’ve been everywhere, man – Her yere gittim dostum. Lookin’ for someone – Birini arıyorum Someone who can please me – Beni memnun edebilecek biri Love me all night long – Bütün gece beni sev *** I’ve been everywhere, man – Her yere gittim dostum. Looking for you, babe – Seni aramak için bebeğim Looking for you, babe – Seni aramak için bebeğim Searching for you, babe – Seni arıyor bebeğim *** Where have you been? – Neredeydin? ‘Cause I never see you out – Çünkü seni hiç görmedim. Are you hiding from me, yeah? – Benden saklanıyor musun? Somewhere in the crowd – Kalabalığın içinde bir yerde *** Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet *** Where have you been? – Neredeydin? All my life, all my life – Tüm hayatım, tüm hayatım *** Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? *** I’ve been everywhere, man – Her yere gittim dostum. Looking for someone – Birini arıyorum Someone who can please me – Beni memnun edebilecek biri Love me all night long – Bütün gece beni sev *** I’ve been everywhere, man – Her yere gittim dostum. Looking for you, babe – Seni aramak için bebeğim Looking for you, babe – Seni aramak için bebeğim Searching for you, babe – Seni arıyor bebeğim *** Where have you been? – Neredeydin? ‘Cause I never see you out – Çünkü seni hiç görmedim. Are you hidin’ from me, yeah? – Benden mi saklanıyorsun? Somewhere in the crowd? – Kalabalığın içinde bir yerde mi? *** Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet *** Where have you been? – Neredeydin? All my life, all my life – Tüm hayatım, tüm hayatım *** Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? *** Where have you been all my life? – Hayatım boyunca neredeydin? *** You can have me all you want – Bana istediğin kadar sahip olabilirsin. Anyway, anyday – Neyse, anyday Just show me where you are tonight – Bana bu gece nerede olduğunu göster. *** Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, Evet, Evet, Evet, Evet *** I’ve been everywhere, man – Her yere gittim dostum. Looking for someone – Birini arıyorum Someone who can please me – Beni memnun edebilecek biri Love me all night long – Bütün gece beni sev *** I’ve been everywhere, man – Her yere gittim dostum. Looking for you, babe – Seni aramak için bebeğim Looking for you, babe – Seni aramak için bebeğim Searching for you, babe – Seni arıyor bebeğim