Rita Guerra

Já, não há Palavras que me abalem até adormecer Já, não há Poemas que me falem de amor e bem querer Não há mais promessas Que me façam sonhar Não há mais pra sempre Em que acreditar Já não há sentimento Não há nada que te faça amar Já não há sentimento Nesse olhar Já, não há Segredos partilhados Sem nada a prever Já, não há Corpos abraçados até amanhecer Não há mais futuro O presente acabou O passado é tudo O que de nós ficou Já não há sentimento Não há nada que te faça amar Já não há sentimento Nesse olhar Já não há sentimento Não há nada que te faça amar Já não há sentimento Já não há sentimento Não há nada que te faça amar Já não há sentimento Nesse olhar