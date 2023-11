Rita Ora 26 Kasım 1990 tarihinde Kosova’da dünyaya geldi. 2012'de yayınlanan ilk albümü Ora, Birleşik Krallık'ta bir numaradan listelere giriş yaptı. DJ Fresh'in "Hot Right Now"undaki düetiyle zirveye ulaştıktan sonra, Ora art arda üç teklisi ile zirveye ulaşarak 2012 yılında Birleşik Krallık Tekliler Listesi'nde bir numara olan en fazla tekliye sahip sanatçı oldu. İkinci albümünün ilk teklisi "I Will Never Let You Down", 2014 listelerine zirveden giriş yaparak Ora'nın Birleşik Krallık'taki dördüncü bir numarası oldu. Ayrıca 2014'te, Iggy Azalea'nın teklisi "Black Widow"da düet yaptı ve ABD'de üçüncü sıraya ulaştı.