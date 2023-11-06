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7/24 Dinle Rita Ora
Lonely Together feat. Avicii

Lonely Together feat. Avicii

Yabancı Pop

10 Parça | 34:45
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Lonely Together feat. Avicii

Şarkı Sözleri Rita Ora 03:00
02

I Will Never Let You Down

Şarkı Sözleri Rita Ora 03:27
03

Anywhere

Şarkı Sözleri Rita Ora 03:35
04

How To Be Lonely

Şarkı Sözleri Rita Ora 02:57
05

How We Do (Party)

Şarkı Sözleri Rita Ora 04:07
06

Let You Love Me

Şarkı Sözleri Rita Ora 03:10
07

Poison

Şarkı Sözleri Rita Ora 03:21
08

Radioactive

Şarkı Sözleri Rita Ora 04:11
09

Velvet Rope

Şarkı Sözleri Rita Ora 03:57
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