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7/24 Dinle
Rita Ora
Radioactive
Yabancı Pop
10 Parça | 34:45
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01
Radioactive
Şarkı Sözleri
Rita Ora
04:11
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02
Lonely Together feat. Avicii
Şarkı Sözleri
Rita Ora
03:00
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03
I Will Never Let You Down
Şarkı Sözleri
Rita Ora
03:27
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04
Anywhere
Şarkı Sözleri
Rita Ora
03:35
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05
How To Be Lonely
Şarkı Sözleri
Rita Ora
02:57
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06
How We Do (Party)
Şarkı Sözleri
Rita Ora
04:07
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07
Let You Love Me
Şarkı Sözleri
Rita Ora
03:10
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08
Poison
Şarkı Sözleri
Rita Ora
03:21
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09
Velvet Rope
Şarkı Sözleri
Rita Ora
03:57
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