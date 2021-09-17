Rize yöresi bulunduğu coğrafi konumdan dolayı Trabzon ve Artvin’in yöre kültürüyle etkileşim içinde olmuştur. Bu üç il, müzik ve sözlü kültür ürünleri bakımından birbirlerine benzer içeriklere sahiptirler. Rize yöresi, müzik yapısı bakımından Trabzon’a daha çok benzemektedir. Yörede irticalen söylenen atma türküler yöre kültürünün has ürünlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Rize’nin iklimi ve coğrafi özellikleri, yörenin müzik kültürünü birçok yönden etkilemiştir. Türkiye’de halk müziği denildiğinde akla türküler gelir. Türküler sözlü kültür ortamında doğar ve yaşar. Türküler, usullü ve usulsüz olabilirler. Bunlardan usullü olanları ‘‘kırık hava’’ usulsüz olanları ise ‘‘uzun hava’’ adını almaktadır. Rize’de türkü sözü biri şiir öteki de atma türkü olmak üzere iki anlamda kullanılır. Türküler şekil itibariyle çoğunlukla yedişer heceli beyitlerden oluşur. Rize türkülerinin hemen hepsi kemençe ve oyun havası eşliğinde söylenir. Bölge müziğinin en karakteristik ritimleri kırık havalar, aksak usullerdir.