Gökte Yılduz Ay Misun Şarkı Sözleri
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Rize Türküleri
Gökte Yılduz Ay Misun
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Gökte Yıldız Ay Misun Da,
Kemençeme Yay Misun.
Alsam Seni Elime işt işt iiişt
Baksam Çalayi Misun
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Kemençeme Tel Misun Da,
Derdimi Bilir Misun.
Hayda Gidelim Desem işt işt iiişt
Benimle Gelir Misun.
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Kemençeme Tel Misun Da
Sen Benim Neyim İsun,
Çok Bakayusun Bana işt işt iiişt
Beni Yiyecek Misun.
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Kil Olsa Çubuk Olsa Da,
Kemençeme Yay Olsa.
Sarsak Birbirimizi işt işt iiişt
Kimseler Uyanmasa.