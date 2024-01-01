Rize Türküleri

Gökte Yıldız Ay Misun Da, Kemençeme Yay Misun. Alsam Seni Elime işt işt iiişt Baksam Çalayi Misun * Kemençeme Tel Misun Da, Derdimi Bilir Misun. Hayda Gidelim Desem işt işt iiişt Benimle Gelir Misun. * Kemençeme Tel Misun Da Sen Benim Neyim İsun, Çok Bakayusun Bana işt işt iiişt Beni Yiyecek Misun. * Kil Olsa Çubuk Olsa Da, Kemençeme Yay Olsa. Sarsak Birbirimizi işt işt iiişt Kimseler Uyanmasa.