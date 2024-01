Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır Verin şalvarı geri seni kim olsa alır * Oyle demma oyle dema oyle dersan elecesun Ezrail başucuna nasıl can verecesun Beklerum seni yarum ne zaman gelecesun Sen benum hallarumdan hayır görmeyecesun * Oy terende terende ustalar vurur rende Akluna gelur muyum çayluklara inenede * Oyle demma oyle dema oyle dersan elecesun Ezrail başucuna nasıl can verecesun Beklerum seni yarum ne zaman gelecesun Sen benum hallarumdan hayır görmeyecesun * Belundeki kayişi sarsana iki kere Çok ta güzel değulsun sevdum seni bir kere * Oyle demma oyle dema oyle dersan elecesun Ezrail başucuna nasıl can verecesun Beklerum seni yarum ne zaman gelecesun Sen benum hallarumdan hayır görmeyecesun