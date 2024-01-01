Pabucumun Dünyası Şarkı Sözleri
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Rober Hatemo
Pabucumun Dünyası
-
Ölüp ölüp dirildim
Sen gittikten sonra
Ağladım ağladım
Saflığıma yandım
Aradım sırtını yüzümü süreyim uykunda
Gelmedin öpmedin vebali büyük boynunda
Seni çektim sineye
Sen hep sahte bahar
Ağladı yürek inleye inleye
Gelseydin kime zarar?
Bir canı yakınca yüreği yanınca
Nasıl yaşanıyor anlasana
Sana senden beter bir bela bul yeter
O gün ağlarken beni hatırla
Seni de aşk çarpsın
O gün ağlarken beni hatırla
-
Bir acayip olmuş dünya kim ne tutarsa
Bir uçanla bir de kaçan kurtuluyorsa
Gönül aşktan göz bakıştan alınıyorsa
Bana bu aşk çöllerinde su veren yoksa
*
O zaman yansın bu boş dünya aşktan mahrumsa
Mutluluk mutsuzluktan ayrılmıyorsa
Pabucumun dünyası
Ne kadar acıtıyor kalbimi şu gönül ağrısı
*
Sultan gibi tahtın olsa yalnız olmuyor
Deniz uysal ay duygusal
Hayat neden zor?
Ne aitim ne de sahip
Hangimiz galip?
Hem sever hem nefret eder
İnsan ne garip
*
Gelmezsen ben de konuşmam
Küstüysen ben de barışmam
Hasret bir tek beni mi yakar aman
Gelmezsen ben de konuşmam
Küstüysen ben de barışmam
Düştüysek kalkmayalım mı aman
-
Hasretinle geçti bir kış daha
Yoktun yoktun benim yanımda
Buz dağları vardı bir tek ufukta
Yoktun yoktun benim yanımda
*
Nasıl dardayım gönlüm yoluna firarda
Gözyaşlarım boğazımda günahı sana
*
İçimi bir açıp anlatabilsem
Ellerim yüzümde ağlayabilsem
Hatanı anlayıp bir dönebilsen
Gururu boş ver dön
-
Gelme gitme görme sevme
Canımı dişime taktım işte
Gözünü sıkıca yumma öyle
Anlaşalım mı?
*
Uçsuz bucaksız severken
En derinlerde uçarken
İplerim çözüldü şimdi
Bağlayalım mı?
*
Senin uzandığın ayazda
lsınamam güneşliyim ben
Oluruna bırak bir zahmet
Olduralım mı?
*
Aman kızma bir daha
Çok kolay affedemiyorsun da
Kafam bir dünya sana
Hep yatay düşüyorsun omzuma
-
Boynumu büküp böyle düştüm yollara
Boş yere ah etmişim yalan yıllara
Beni muhtaç ettin namert kullara
Perişan ömrümü söndürdü felek
Ey felek zalim felek
Beni bir kalpsize beni vicdansıza
Muhtaç ettin felek perişan ettin felek
Kanadın kırılsın felek
Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm
Baharım hep kış oldu
Kış oldu güzüm
İşte ben böyle bir garip öksüzüm
Ümitler doğmadan öldürdü felek
-
En güzel yerinde bitti aşkımız
Bir gönül sayfası daha kapandı
Ansızın terk etti umutlar bizi
Bir gönül sayfası daha kapandı
İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli
Kalbim paramparça gönlüm bir deli
Nasıl diner sensiz gözümün seli
Bir gönül sayfası daha kapandı
-
Hiç kimseyi üzmek istemiyorum
Kimseye gücenmek istemiyorum
Ne hatırın ne gönlün kalmasın bende
Ben artık aşkını çekemiyorum
*
Ben seni sevdikçe şımarıyorsun
Kendini bulunmaz ne sanıyorsun
Aşkımı sevgimi kullanıyorsun
Burnundan gelecek ne sanıyorsun
*
Bu kadar zalim olma ne olur
Seni de aşk sırtından vurur, seversin
Bu kadar mağrur olma ne olur
Gün olur sevilmek istersin
*
Senden bir kelime beklemiyorum
Oldu olan bir şey diyemiyorum
Ne hatırın ne gönlün kalmasın bende
Ben artık aşkını çekemiyorum
-
Engel ol gücün varsa
Yanımdayken yokluğuna
Yanmadın ki sönmedin ki
Sen nesin kimsin aşkta
*
Attın eller koynuna
Bana bir şey olmaz ki zorla
Umduğumu bulmasam da
Unuturum anılarla
*
Sen kaderimi deli deli
Yazdın kendi ellerinle
Aşk beni taşır
Yine o bildiğim yere
*
Kabul et gücün varsa
Severken reddedilmeyi
Hep yalandın ben inandım
Artık çok sıradansın
*
Güle güle ağlattın
Sana biter mi benim ahım
Yansan da boş sönsen de boş
Bittiğin yerde kaldın