Rober Hatemo

Bensiz Ölmek Yoktu Bu gece yatağa yetim uzandım Bakmadım yanıma görmemek için Kapadım gözümü zaman kazandım Acıyla kıvranıp ölmemek için * Bu sensiz ilk gece Uyudum ben güya Adındır her hece Bu sensiz ilk rüya * Hani söz vermiştin Hani dönmek yoktu Koyup gittin beni Bensiz ölmek yoktu * Bu sabah uykudan öksüz uyandım Bakmadım yanıma yanmamak için Bir soran olsa ya nasıl dayandım Çekipte kendimi vurmamak için * Bu sensiz ilk güneş Buz kesti her yanım Elimde kor ateş Bu sensiz ilk çayım * Hani söz vermiştin Hani dönmek yoktu Koyup gittin beni Bensiz ölmek yoktu

Dolu Dizgin Sus konuşma konuştukça batıyorsun Dur anlatma daha baştan saçmalıyorsun Ben dolu dizgin yaklaştıkça sen kaçıyorsun * Hadi ama hani bana Kuytuya kaçma orda burda saklanma * Hadi ama hadi bana Gerçeği anlat yar masallar anlatma * Bir değil ki beş değil ki Belki bin kez binbir kez * Hem yüzünde hem gözünde Aşkı gördüm yüzbin kez * Gel be korkma seviverelim Baktık olmaz geri dönelim Gel bu yolda son aşkım Gel bu yolda ölüverelim

Tanrım Tanrım Bana kuvvet ver Bu aşka bu sevgiye Gücüm kalmadı * Öyle bir vefasız yare düştüm ki Merhamet bilmiyor sevmek bilmiyor Haykırdım yıllarca ona aşkımı Duymak istemiyor beni görmüyor * Aşk çemberi sardı dört bir yanımı Duymayan kalmadı bu feryadımı Bu gidişle bu aşk beni öldürür Kuluna bırakma sen al canımı * Tanrım senden başka kimim var benim Şikayet etmeye kime gideyim Kuluna kul oldum severek taptım Gel gör beni tanrım bak ne haldeyim

Niyetimi Bozdum Gece gündüz gelir sesi Yerinde durmaz elleri Toy mu sandın beni zilli Niyetimi bozdum ben * Göğsünde ben çiğ tanesi O dudaklar meşk bahçesi Sana feda olsun aşk meyvesi Niyetimi bozdum ben * Yangına düştüm yanamadım Uçkura düşkün açamadım Niyetimi bozdum kaçamadım Kucağıma düştün sen

Gurur Git ama biraz umut kalsın Bir yemin gibi benim aşkım * Al ve git bu gül senin Bir ömür kurut hadi Al canım ayır dikenlerden * Sensiz yürek öksüz kalır Çok geç değil son kez düşün canım Senden her iz anı ama gözden uzak aşkı gonlum tanır * Sonra ben ne yaptım deme Hasret vurdu dondum deme Aklım sede bilsen bile aşka galip hep bu gurur

Vay Aney Bir gün varsın Bir gün yoksun Bir gün biraz iki gözüm Bir gün çoksun Bir gün yangın ah Bir gün karsın Olmaz olsun senin adın Adın Batsın * Çektiklerim ikimiz için Senden geçtim ah Allah bilsin * Vay aney aney nasıl etsem Başım alıp nere gitsem Göçüp giden bu sevdayı Yüreğime nasıl gömsem * Dünya duysun artık yoksun Ben sevdanı yaşamadım varsın olsun Yazlar bitsin ah kışlar gelsin Gül dalında gülemesin varsın solsun

Sen Farklısın llk degil son olmasin Ask gülün hiç solmasin Ayri olsak ne çikar, Sen farklisin! Sanma çeker seni Benden baska biri Burnundan getirir alem Bir damla sevgiyi Çektin nazini bitti Ask sifiri tüketti Sen ayri ya ben apayri Dostça bitsin bari Denedim her yönü Dönmüyor arzular Beklentiler bozdu büyümüzü Bitmeyen sorular… llk degil son olmasin Ask gülün hiç solmasin Ayri olsak ne çikar, Sen farklisin!…

Başlarım Geçmişinden Hiddetinden şiddetinden Nasiplendim herşeyinden Hain Gün görmedim güldürmedin Anlamadın ki halimden Zalim * Hiddetinden şiddetinden Nasiplendim herşeyinden Hain Gün görmedim güldürmedin Başlarım ha geçmişinden Zalim * Sendeki aşk aşk değil ya Bende keramet Bu gidişle senin sonun Karanlık elbet * Sabrede sabrede Kalmadı sabrım Hain Gün görmedim güldürmedin Anlamadın ki halimden Zalim * Sabrede sabrede Kalmadı sabrım Hain Gün görmedim güldürmedin Başlarım ha geçmişinden Zalim

Zor Gelir Aşk diye bir şey var mıdır şüpheli Ben bilirim diyen ya yalancı ya deli * Durup dururken sevip sevilirken Aşkı vuran ayrılığın sözleri belli * Güle güle git yolun açık olsun Sana kırgın değilim canın sağolsun Hayatta başarılar… * Demesi kolay gelir yapması zor Uykulardan uyanıp ağlarsın Bir şans daha verip geri dönmek uğruna Gururumdan ayrılmak daha zor Zor gelir

Ne Yazar Gitsemde bir dönsemde bir Yarından bir umut kalmayınca Ölsemde bir kalsamda bir Ardında umrunda yar olmazsa Ne yazar * Yar bu gece seni görsem rüyamda Hayal olsa rüya olsa yeterdi bana Yar bu gece bizi görsem rüyamda Günüm sondur günüm son bul Varamamki sabaha ah yar * Gülsende bir ağlasanda bir Geç kaldın artık yokum bak ben yanında Kahretsende bir etmesende bir Göçtüysem gittiysem artık oradan Ne yazar * Yar bu gece beni görsen rüyanda Hayal olsa rüya olsa yeterdi bana Yar bu gece bizi görsen rüyanda Günüm sondur günüm son bul Varamamki yanına ah yar

Senden Uzak Bana aşkın derman dedim Sen kendini hep naza çektin Beni ellere rezil ettin Ah beni mahvettin Bana aşkın yetmez dedin Sonunda sabrımı tükettin Seni ellere teslim ettin Oh seni terkettim Aşkında hiçte ölmem Derdime tek çare gitmen Senden uzak Bu gönül coşacak Yüreğim oradan oraya koşacak Git ellerin ol sen a canım Git ellerin ol sen Git elleri sev sen a canım Git elleri sev sen