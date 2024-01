Rober Hatemo

Bu gece yatağa yetim uzandım Bakmadım yanıma görmemek için Kapadım gözümü zaman kazandım Acıyla kıvranıp ölmemek için * Bu sensiz ilk gece Uyudum ben güya Adındır her hece Bu sensiz ilk rüya * Hani söz vermiştin Hani dönmek yoktu Koyup gittin beni Bensiz ölmek yoktu * Bu sabah uykudan öksüz uyandım Bakmadım yanıma yanmamak için Bir soran olsa ya nasıl dayandım Çekipte kendimi vurmamak için * Bu sensiz ilk güneş Buz kesti her yanım Elimde kor ateş Bu sensiz ilk çayım * Hani söz vermiştin Hani dönmek yoktu Koyup gittin beni Bensiz ölmek yoktu

llk degil son olmasin Ask gülün hiç solmasin Ayri olsak ne çikar, Sen farklisin! Sanma çeker seni Benden baska biri Burnundan getirir alem Bir damla sevgiyi Çektin nazini bitti Ask sifiri tüketti Sen ayri ya ben apayri Dostça bitsin bari Denedim her yönü Dönmüyor arzular Beklentiler bozdu büyümüzü Bitmeyen sorular… llk degil son olmasin Ask gülün hiç solmasin Ayri olsak ne çikar, Sen farklisin!…