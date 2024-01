Rober Hatemo

Bu bir yasak aşk öyküsü çok da acıklı. Birazdan evleniyor yarim ondan bu acı. Bir de başımda dönüyorken bizim bu şarkı. Mutluluk hediyem şarkım da senin olsun. Ey Tanrım dayanabilir miyim buna ben? Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen. Taşıyamıyabilirim düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen. Sensizliği paylaşırım yalnız evimde. Yokmuş böyle bir acı ne yerde, ne gökte. Attın imzanı kıydın ikimize de. Çektim kendimi sen mutlu ol dünya evinde. Ey tanrım dayanabilir miyim buna ben? Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen. Taşıyamıyabilirim düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen. Şarkımızı söylüyorum sakın ağlama. Kıyamam ki sana benim olamasan da. Hani sana o ilk canım deyişim varya. Çınlasın kulağında her bu şarkı çaldığında. Sensizliği paylaşırım yalnız evimde. Yokmuş böyle bir acı ne yerde ne gökte. Attın imzanı kıydın ikimize de. Çektim kendimi sen mutlu ol dünya evinde. Ey Tanrım dayanabilir miyim buna ben? Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen. Taşıyamıyabilirim düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen.