Rober Hatemo

Bir gün bu kaderimin bu talihimin Canına okuyacağım, canına okuyacağım * Aydınlık dünyamı karanlık edenin Bir tek kelime etmeden gidenin Böyle bir aşkın, böyle bir sevginin Canına okuyacağım, canına okuyacağım * Ben kendi kendimle barışacağım Maziyi anmayacagim geçmişi unutacağım Belki de boynum bükük, belki de kalbim kırık, Böyle de yaşayacağım, buna da alışacağım * Şu masum kalbimin ahını alanın Yüzüme gülüpte arkamdan vuranın Böyle bir hayatın böyle bir dünyanın Canına okuyacağım, canına okuyacağım * Canına okuyacağım, canına okuyacağım