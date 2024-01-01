Canına Okuyacağım Şarkı Sözleri
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Rober Hatemo
Canına Okuyacağım
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Bir gün bu kaderimin bu talihimin
Canına okuyacağım, canına okuyacağım
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Aydınlık dünyamı karanlık edenin
Bir tek kelime etmeden gidenin
Böyle bir aşkın, böyle bir sevginin
Canına okuyacağım, canına okuyacağım
*
Ben kendi kendimle barışacağım
Maziyi anmayacagim geçmişi unutacağım
Belki de boynum bükük, belki de kalbim kırık,
Böyle de yaşayacağım, buna da alışacağım
*
Şu masum kalbimin ahını alanın
Yüzüme gülüpte arkamdan vuranın
Böyle bir hayatın böyle bir dünyanın
Canına okuyacağım, canına okuyacağım
*
Canına okuyacağım, canına okuyacağım