Rober Hatemo

Dikkat Şarkı Sözleri
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Nasıl sıkıldım anlatamam
Yalanından dolanından
Git gideceksin durduramam
Git burdan
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Çok yüz verdim, çektin kendini, kıymetli oldun
Sustum, yuttum, tuttum kendimi, suçlu mu oldum?
Dikkat dikkat tersim berbat, uyarıyorum
Hakikaten çok merak ediyorum
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Ne sandın aşkımı söylesene
Oyuncak değilim, salıncak değilim
Namluyu kendine çevirsene
En azından ben sözümün eriyim
Bakma masum durduğuma
Aslında zır deliyim
Benle uğraşma derim