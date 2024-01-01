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Rober Hatemo Dikkat Dikkat Nasıl sıkıldım anlatamam Yalanından dolanından Git gideceksin durduramam Git burdan * Çok yüz verdim, çektin kendini, kıymetli oldun Sustum, yuttum, tuttum kendimi, suçlu mu oldum? Dikkat dikkat tersim berbat, uyarıyorum Hakikaten çok merak ediyorum * Ne sandın aşkımı söylesene Oyuncak değilim, salıncak değilim Namluyu kendine çevirsene En azından ben sözümün eriyim Bakma masum durduğuma Aslında zır deliyim Benle uğraşma derim Tüm Şarkıları