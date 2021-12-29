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7/24 Dinle Rober Hatemo

Rober Hatemo

Romantik Müzik

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01

Vur Dibine

02

Aşkım Adına

03

Azılı Bela

04

Sen

05

Çiçeğim

... KAPAT
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Albümler

Canına Okuyacağım Rober Hatemo

Giden Candan Gidiyor Rober Hatemo

Dikkat Rober Hatemo

Pabucumun Dünyası Rober Hatemo

Sihirli Değnek Rober Hatemo

Aşksız Prens Rober Hatemo

Azılı Bela Rober Hatemo

Sen Farklısın Rober Hatemo

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Aşık Adamlar

Türkçe - Yunanca Şarkılar

Türkçe - Yunanca Şarkılar

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