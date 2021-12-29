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Rober Hatemo
Rober Hatemo
Romantik Müzik
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01
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Söz yazarı:
Burçin Birben
Besteci:
Burçin Birben
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02
Aşkım Adına
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Söz yazarı:
Seda Akay
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03
Azılı Bela
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Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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04
Sen
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05
Çiçeğim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Burçin Birben
Besteci:
Burçin Birben
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