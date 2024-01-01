Gel Barışalım Şarkı Sözleri
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Rober Hatemo
Gel Barışalım
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Bir hiç yüzünden
Bir söz yüzünden
Susup gittin, küsüp gittin
Ayrılıverdik
Göze mi geldik?
Söze mi geldik?
Sevişirken, ağlaşırken
Ayrılıverdik
Belki suç dilimizde
Belki suç sevgimizde
Pişmanız ikimizde
Gel barışalım
Belki suç dilimizde
Belki suç sevgimizde
Pişmanız ikimizde
Gel barışalım
Gözlerimden yaş döktürme
Bana hasret, dert çektirme
Böyle küsüp yüz çevirme
Haydi gel barışalım
Bu aşkı yaşatalım
Gözlerimden yaş döktürme
Bana hasret, dert çektirme
Böyle küsüp yüz çevirme
Haydi gel barışalım
Bu aşkı yaşatalım
Eller yüzünden
Diller yüzünden
Bitti bu aşk, bitti bu aşk
Senin yüzünden
Aşkı buldun mu?
Mutlu oldun mu?
Sen bensizsin, ben sensizim
Söyle oldu mu?
Belki suç dilimizde
Belki suç sevgimizde
Pişmanız ikimizde
Gel barışalım
Belki suç dilimizde
Belki suç sevgimizde
Pişmanız ikimizde
Gel barışalım
Gözlerimden yaş döktürme
Bana hasret, dert çektirme
Böyle küsüp yüz çevirme
Haydi gel barışalım
Bu aşkı yaşatalım
Gözlerimden yaş döktürme
Bana hasret, dert çektirme
Böyle küsüp yüz çevirme
Haydi gel barışalım
Bu aşkı yaşatalım