Rober Hatemo

Bir hiç yüzünden Bir söz yüzünden Susup gittin, küsüp gittin Ayrılıverdik Göze mi geldik? Söze mi geldik? Sevişirken, ağlaşırken Ayrılıverdik Belki suç dilimizde Belki suç sevgimizde Pişmanız ikimizde Gel barışalım Belki suç dilimizde Belki suç sevgimizde Pişmanız ikimizde Gel barışalım Gözlerimden yaş döktürme Bana hasret, dert çektirme Böyle küsüp yüz çevirme Haydi gel barışalım Bu aşkı yaşatalım Gözlerimden yaş döktürme Bana hasret, dert çektirme Böyle küsüp yüz çevirme Haydi gel barışalım Bu aşkı yaşatalım Eller yüzünden Diller yüzünden Bitti bu aşk, bitti bu aşk Senin yüzünden Aşkı buldun mu? Mutlu oldun mu? Sen bensizsin, ben sensizim Söyle oldu mu? Belki suç dilimizde Belki suç sevgimizde Pişmanız ikimizde Gel barışalım Belki suç dilimizde Belki suç sevgimizde Pişmanız ikimizde Gel barışalım Gözlerimden yaş döktürme Bana hasret, dert çektirme Böyle küsüp yüz çevirme Haydi gel barışalım Bu aşkı yaşatalım Gözlerimden yaş döktürme Bana hasret, dert çektirme Böyle küsüp yüz çevirme Haydi gel barışalım Bu aşkı yaşatalım