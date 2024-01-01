Rober Hatemo

Titresem de belli etmem anlayamaz kimse beni Yakıp yıksam ortalığı ne divaneyim nede deli Az koşmadım ben hayaller peşinde Küsmedim yinede çılgınlık hep içimde * Korkmuyorum yağacak yağmurdan Yağsa da sönmez bendeki ateş Döndüremez kimse beni yolumdan Gece biter yine doğar güneş * Git hadi durma nereye kadar Korkularından kaçacaksın Ben sana bakardım ölene kadar Gidersen ortada kalacaksın

Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim *** Köle miyim ben ay Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim ay Yazık bana vay Kime şikayet edeyim Başından ne bileyim ay *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim Canımdan bezdim öyle öyle beterim Oyuncak oldum ellerindeyim *** Köle miyim ben ay Gel deyince geleyim Sıkılınca gideyim ay Yazık bana vay Kime şikayet edeyim Başından ne bileyim ay *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır *** Sabır sabır ya sabır Sabır sabır ya sabır Belki de akıllanır Belki de akıllanır