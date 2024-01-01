Neredesin Firuze Şarkı Sözleri
Rober Hatemo Neredesin Firuze şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rober Hatemo Neredesin Firuze şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neredesin Firuze sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rober Hatemo
Neredesin Firuze
-
Titresem de belli etmem anlayamaz kimse beni
Yakıp yıksam ortalığı ne divaneyim nede deli
Az koşmadım ben hayaller peşinde
Küsmedim yinede çılgınlık hep içimde
*
Korkmuyorum yağacak yağmurdan
Yağsa da sönmez bendeki ateş
Döndüremez kimse beni yolumdan
Gece biter yine doğar güneş
*
Git hadi durma nereye kadar
Korkularından kaçacaksın
Ben sana bakardım ölene kadar
Gidersen ortada kalacaksın
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
***
Köle miyim ben ay
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim ay
Yazık bana vay
Kime şikayet edeyim
Başından ne bileyim ay
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
Canımdan bezdim öyle öyle beterim
Oyuncak oldum ellerindeyim
***
Köle miyim ben ay
Gel deyince geleyim
Sıkılınca gideyim ay
Yazık bana vay
Kime şikayet edeyim
Başından ne bileyim ay
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
***
Sabır sabır ya sabır
Sabır sabır ya sabır
Belki de akıllanır
Belki de akıllanır
-
-