Rober Hatemo

Gönül Sayfası En güzel yerinde bitti aşkımız Bir gönül sayfası daha kapandı Ansızın terk etti umutlar bizi Bir gönül sayfası daha kapandı İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli Kalbim paramparça gönlüm bir deli Nasıl diner sensiz gözümün seli Bir gönül sayfası daha kapandı

Pabucumun Dünyası Bir acayip olmuş dünya kim ne tutarsa Bir uçanla bir de kaçan kurtuluyorsa Gönül aşktan göz bakıştan alınıyorsa Bana bu aşk çöllerinde su veren yoksa * O zaman yansın bu boş dünya aşktan mahrumsa Mutluluk mutsuzluktan ayrılmıyorsa Pabucumun dünyası Ne kadar acıtıyor kalbimi şu gönül ağrısı * Sultan gibi tahtın olsa yalnız olmuyor Deniz uysal ay duygusal Hayat neden zor? Ne aitim ne de sahip Hangimiz galip? Hem sever hem nefret eder İnsan ne garip * Gelmezsen ben de konuşmam Küstüysen ben de barışmam Hasret bir tek beni mi yakar aman Gelmezsen ben de konuşmam Küstüysen ben de barışmam Düştüysek kalkmayalım mı aman

Buz Dağları Hasretinle geçti bir kış daha Yoktun yoktun benim yanımda Buz dağları vardı bir tek ufukta Yoktun yoktun benim yanımda * Nasıl dardayım gönlüm yoluna firarda Gözyaşlarım boğazımda günahı sana * İçimi bir açıp anlatabilsem Ellerim yüzümde ağlayabilsem Hatanı anlayıp bir dönebilsen Gururu boş ver dön

Olduralım Mı? Gelme gitme görme sevme Canımı dişime taktım işte Gözünü sıkıca yumma öyle Anlaşalım mı? * Uçsuz bucaksız severken En derinlerde uçarken İplerim çözüldü şimdi Bağlayalım mı? * Senin uzandığın ayazda lsınamam güneşliyim ben Oluruna bırak bir zahmet Olduralım mı? * Aman kızma bir daha Çok kolay affedemiyorsun da Kafam bir dünya sana Hep yatay düşüyorsun omzuma

Aşk Çarpsın Ölüp ölüp dirildim Sen gittikten sonra Ağladım ağladım Saflığıma yandım Aradım sırtını yüzümü süreyim uykunda Gelmedin öpmedin vebali büyük boynunda Seni çektim sineye Sen hep sahte bahar Ağladı yürek inleye inleye Gelseydin kime zarar? Bir canı yakınca yüreği yanınca Nasıl yaşanıyor anlasana Sana senden beter bir bela bul yeter O gün ağlarken beni hatırla Seni de aşk çarpsın O gün ağlarken beni hatırla

Felek Boynumu büküp böyle düştüm yollara Boş yere ah etmişim yalan yıllara Beni muhtaç ettin namert kullara Perişan ömrümü söndürdü felek Ey felek zalim felek Beni bir kalpsize beni vicdansıza Muhtaç ettin felek perişan ettin felek Kanadın kırılsın felek Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm Baharım hep kış oldu Kış oldu güzüm İşte ben böyle bir garip öksüzüm Ümitler doğmadan öldürdü felek

Zalim Hiç kimseyi üzmek istemiyorum Kimseye gücenmek istemiyorum Ne hatırın ne gönlün kalmasın bende Ben artık aşkını çekemiyorum * Ben seni sevdikçe şımarıyorsun Kendini bulunmaz ne sanıyorsun Aşkımı sevgimi kullanıyorsun Burnundan gelecek ne sanıyorsun * Bu kadar zalim olma ne olur Seni de aşk sırtından vurur, seversin Bu kadar mağrur olma ne olur Gün olur sevilmek istersin * Senden bir kelime beklemiyorum Oldu olan bir şey diyemiyorum Ne hatırın ne gönlün kalmasın bende Ben artık aşkını çekemiyorum