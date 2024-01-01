Rober Hatemo

-
Tersaneden kalktı, efe alayı
Millet bahçasında verdik molayı
Aman hakkı reis, nedir kolayı
Bu sene balıkçılık, pek yaman kaçtı
Laka lak lak
*
Şımbırlak, şımbırlak, şımbırlaka
Lak, lak
Kalkalım hey
Şımbırlak, şımbırlak, şımbırlaka
Lak, lak
Kalkalım hey, hey
*
Yüksek gazino da yanar lambalar
Topal süleyman söyler çitte kantolar
Tarakçı mustafa, çifte çarhalar
Çifte naraları pek yaman kaçtı
-
Duygusuz deme bana
Çaldılar, çaldılar sana kalmadı
Akılsız değilim ben
Aldılar, aldılar kalanı kaldı
*
Bak canım sana bir kıyak
Ne sağ ol, ne de sol ayak
Doktorum da öyle dedi
Beni kendi halime bırak
*
Kötü şans canım, kötü zaman
Doldur, doldur iç aman aman
Her yerde canım, her zaman
Gül eğlen vur dibine aman
-
Selam olsun yüreğine aşkım
Yüreğime hoşgeldin
Seni buldum yaradana kurban
Kalmadı hiç derdim
*
Bu zamanda hani kara sevda
Hadisene yok derdim
Seni gördüm yaradana kurban
Mecnuna hak verdim
*
Başıdostum ateşine düştüm
Dudağından gül suyu içtim
Karasevda ötesine geçtim
Kanat açtım yüreğine uçtum
Senden önce bin kere suçtum
Seni sevdim aşk ile coştum
*
Dünya bir yana sen bir yana
Acımam kıyarım sana göz koyana
Sevdam biline sevdam duyula
Ferman yazılı aşkım adına
-
SENİ SEVDİM İNANDIM HER LAFINA
KOSKOCA DÜNYAYI DAR ETTİN BANA
SEVMEDİN BENİ KENDİN GİBİ
HEP UZAKTAN BAKTIM EL GİBİ
SANKİ BİR BENDİM YER YÜZÜNDE
VURDUN HEP DÜŞMAN GİBİ
*
SEN KAPIMI ÇALARAK İÇERİYE GİREN AZILI BİR BELASIN
BEN YÜREĞİMİ SONUNA KADAR AÇIK TUTACAĞIM
*
HERŞEY UNUTULUR UNUTMA HERŞEY UNUTULUR
AŞKTAN KALBİNİ ALDIRANLAR AŞKLA KURTULUR
*
SENİN AŞKIN YALANMIŞ BEN NEYLEYİM
KALBİNDEKİ SEVDANIN NERESİNDEYİM
AVUÇ AÇTIM DİLENDİM AŞKI
KOYNUMA SERDİN HER GÜNAHI
ŞİMDİ YANLIZSIN BENİM GİBİ
GÖR YARATTIĞIN ESERİ
*
SEN KAPIMI ÇALARAK İÇERİYE GİREN AZILI BİR BELASIN
BEN YÜREĞİMİ SONUNA KADA R AÇIK TUTACAĞIM
*
HERŞEY UNUTULUR UNUTMA HERŞEY UNUTULUR
AŞKTAN KALBİNİ ALDIRANLAR AŞKLA KURTULUR
-
Döktür döktür çalkala
Saçım başım yoldurma
Döktür döktür bir daha
Salkım saçak abartma
Bir tek bana kırıtta
Ona buna iş atma.
Hey hey hey hey…
Kime söylüyorum ben
Sağım solum bir tek sen
Durma öyle bir şey yap
Aklım beni vuracak
İki telli beli benli
Gece gündüz gezenti
Geceleri olmazsa
Gündüzleri gel bari
-
Uzun oldu sen gideli,
Anladımki hala gitmemişsin,
Gözlerimde bitmişsin de,
Yüreğimde daha bitmemişsin,
*
Sen giderken sessiz kaldım,
Son sözümü söylemedim,
Haykırırca hep içimden,
Defalarca,defalarca,defalarca,
Bak ne dedim …
*
Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim,
Kimseyi sevemem artık,
İstemem ne bahar, ne de yaz çiçeğim ,
Kalmadı sebebim artık..
*
Evet ..
O an konuşabilecek gücüm olsaydı, son sözlerim bunlardı,
Bitmeyesin, gitmeyesin yada dönesin diye değil,
Sadece, sadece bilesin diye çiçeğim…..
-
Boş laf aşk maşk, boşver bunlar tatava
Paran yoksa gülmüyor hayat sana
Karizma fiyaka hepsi sırada
Varsa ağırlığınca para para
*
Yokluğunda bağır çağır feryat feryat
Bolluğunda aman boşver yan gel yat
Kır soğanı çal kaşığı geçmez hayat
Parayla saadet olmaz diyenlere inat
Para para para para
*
Doymuyor ki gözüm, küpüm dolsada.
Kesmiyor nefesimi başka sevda
Derdim tasam şu üç günlük dünyada
Ne aşk ne meşk sadece para para
-
Yalnızlığımla başbaşa kaldım
Yüreğim benden uzak
Sevdamı aşamadım ki
Ve aşkın gözleri bana tuzak
*
İki damla yaş boşluğa düştü
Sessizce gidişin mahvetti yar
Sen beni anlamadın ki
Aşık edip terkettin yetmedi yar
*
Sen bana bırakma
Vazgeçipte unuturum sanma
*
Yorgun düştüm anla be vefasız
Lanet olsun bu acılar zamansız
Ne olur al, seni benden
Ya da dur gitme apansız
*
Çare yok mu tanrım bu derde
Aşkı bende kendi uzak yerde
Ben ona yetmedim mi?
Benimleydi, şimdi nerelerde
-
Başıma neler geldi
Seni yar bildim bileli
*
Sözünü tutamadın
Bana yar olamadın
Şu koskoca alemde
Başka bir kör bulamadım
*
Ne seni ne de beni
Saramaz yeni biri
Gözü kör bu aşk benim
İsteme vermem geri