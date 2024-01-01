Rober Hatemo

Oh Ne Güzel Oldu Okuyup yazmakla öğrenilmiyo Emek ister,yürek ister, zaman ister aşk Tövbe edip edip günaha girme Yanılırsın, bak harcanırsın Söylemedi deme.. Aşkın kanunlarında bir çok açık var Bir gece için 10 yıl İki kelime için müebbet hayat var Oh ne güzel oldu İçimde bir huzur var Giden gitti Kalan sağlarla Gündelik aşklara devam.. OoOoh OoOoOoh….

Senden Çok Var Haydeeee…. * Seninle akraba gibi olduk uzaktan Elimi uzatsam tutar alırdım çoktan Seni sana benide bana vermiş veren Şaşırttım mı, Bunalttım mı? Çok afedersin üzgünüm!! * Biiir çok sıkıldım İkii yerim çok dar OoOoO senden çok var Benimi buldun şimdi Çok işim var * Biiir çok sıkıldım İkii yerim çok dar OoOoO senden çok var Benimi buldun şimdi * Haydeee… * Seni bir arkadaş bir dostum gibi sevdim Sen oturmuş bana aşktan dem vuruyorsun Bende sevdiğin çok şey var adı aşk değil Çağırdım mı, ayarttım mı? Kendin geldin ya şimdi dinle * Biiir çok sıkıldım İkii yerim çok dar OoOoO senden çok var Benimi buldun şimdi Çok işim var * Hadi çok işim var.. *

Beyaz ve Sen Bu bir yasak aşk öyküsü çok da acıklı. Birazdan evleniyor yarim ondan bu acı. Bir de başımda dönüyorken bizim bu şarkı. Mutluluk hediyem şarkım da senin olsun. Ey Tanrım dayanabilir miyim buna ben? Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen. Taşıyamıyabilirim düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen. Sensizliği paylaşırım yalnız evimde. Yokmuş böyle bir acı ne yerde, ne gökte. Attın imzanı kıydın ikimize de. Çektim kendimi sen mutlu ol dünya evinde. Ey tanrım dayanabilir miyim buna ben? Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen. Taşıyamıyabilirim düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen. Şarkımızı söylüyorum sakın ağlama. Kıyamam ki sana benim olamasan da. Hani sana o ilk canım deyişim varya. Çınlasın kulağında her bu şarkı çaldığında. Sensizliği paylaşırım yalnız evimde. Yokmuş böyle bir acı ne yerde ne gökte. Attın imzanı kıydın ikimize de. Çektim kendimi sen mutlu ol dünya evinde. Ey Tanrım dayanabilir miyim buna ben? Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen. Taşıyamıyabilirim düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen.

Ama Seni Sevdim Madem sustun, madem son gün Gitmem lazım yana yana buradan Madem sustun, bugün sormadın Çıkmam lazım yana yana aradan Hiç ses çıkarma kapıyı kaparken Ne desem boş zaten kaybederken Böyle erken Ama seni sevdim Gözümü kararttım Güle sarılırken dikeni unuttum Ama seni sevdim Ve sana güvendim Sana tutunurken düşmeyi zaten göze aldım Ama seni sevdim Gözümü kararttım Güle sarılırken dikeni unuttum Ama seni sevdim Ve sana güvendim Sana tutunurken düşmeyi zaten göze aldım Madem sustun, madem son gün Gitmem lazım yana yana buradan Hiç ses çıkarma kapıyı kaparken Ne desem boş zaten kaybederken Böyle erken Ama seni sevdim Gözümü kararttım Güle sarılırken dikeni unuttum Ama seni sevdim Ve sana güvendim Sana tutunurken düşmeyi zaten göze aldım Ama seni sevdim Gözümü kararttım Güle sarılırken dikeni unuttum Ama seni sevdim Ve sana güvendim Sana tutunurken düşmeyi zaten göze aldım Ama seni sevdim

Sana Çinden Koşarım yar o zamandan bu yana benim sende gözüm var sana çıktı bu yollar hadi gel sakına uzağa kaçma söyleyecek bir sözüm var yaktı beni bu hallerin aman allah o gözler benide kölesi ediyor vallah olmaz olmaz yar sensiz olmaz vurdun derinden bu kalp durulmaz sen bana bir yıl yakın gel ben sana çinden koşarım inan artık gücüm yok bu çocuk sana kul köle oldu güzel

Yine Buluşsak Hayallerim Sende aklım oLmasa seni Kim Kavuştururdu Bana ResimLerde biLe Çizdim Seni Getirdiği İçin Çok Teşekkür Ederim Önce Tanrıya Sonra sana * Beraber Yaşayıp YaşLanmakta Vardı SeninLe ama Aşkın o Pempe Tatlı Büyüsü Bitti Doyamamıştım Ki sana Doyamamıştım Ki Sana…!!! * AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak Çok Özledim Seni o Sokakta Yine buluşsak AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak Çok Özledim Onu o Sokakta Yine BuLuşsak * Hayallerim Sende aklım oLmasa seni Kim Kavuştururdu Bana ResimLerde biLe Çizdim Seni Getirdiği İçin Çok Teşekkür Ederim Önce Tanrıya Sonra sana * Beraber Yaşayıp YaşLanmakta Vardı SeninLe ama Aşkın o Pempe Tatlı Büyüsü Bitti Doyamamıştım Ki sana Doyamamıştım Ki Sana…!!! * AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak Çok Özledim Seni o Sokakta Yine buluşsak AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak Çok Özledim Onu o Sokakta Yine BuLuşsak

Dua Et kalbini kıracak sözüm oldumu canını yakacak hatam oldumu kendimi sana sevdirmenin bulamadım yolunu başlamadan bitmişti bu aşk doğrumu sen dua et ki tanrım seni unutmasın unutupta benim gibi her gün ağlatmasın aşk diye acı diye bir şey tattırmasın çaresiz savunmasız öksüz bırakmasın

Dedim Ama Dinlemedin Yavaş Yavaş Büyür ateşim Ayrılık Acısı Gittikçe Koyar Dedim ama Dinlemedin Yavaş Yavaş Büyür ateşim Ayrılık Acısı Gittikçe Koyar Kalbini Yollarıma Sersen Sersen Artık Ne Çıkar İşte Böyle Ağlatır Gözlerim Senin Bildiğin Aşklar Sarardı Yapraklar Kırıldı Dallar Nasıl Çiçek Açsın Artık Gönlümde Solan Umutlar Sarardı Yapraklar Kırıldı Dallar Nasıl Çiçek Açsın Artık Gönlümde Solan Umutlar Yavaş Yavaş Büyür ateşim Ayrılık Acısı Gittikçe Koyar Kalbini Yollarıma Sersen Sersen Artık Ne Çıkar İşte Böyle Ağlatır Gözlerim Senin Bildiğin Aşklar Sarardı Yapraklar Kırıldı Dallar Nasıl Çiçek Açsın Artık Gönlümde Solan Umutlar Sarardı Yapraklar Kırıldı Dallar Nasıl Çiçek Açsın Artık Gönlümde Solan Umutlar…

Üzgünüm Tanıyamadım Sen değil miydin söyle Beni deli gibi seven Sen değil miydin peki Yeminleri bozup giden Sen değil miydin söyle Beni deli gibi seven Sen değil miydin peki Yeminleri bozup giden Hiç üzülmedin, geçer dedin Çok mutluydun ayrılırken Bunu konuşmaya bile lüzum yok Sen beni taşıyamadın Bu yeni sayfada senin adın yok Üzgünüm tanıyamadım Bunu konuşmaya bile lüzum yok Sen beni taşıyamadın Bu yeni sayfada senin adın yok Üzgünüm tanıyamadım Sen değil miydin söyle Beni deli gibi seven Sen değil miydin peki Yeminleri bozup giden Sen değil miydin söyle Beni deli gibi seven Sen değil miydin peki Yeminleri bozup giden Hiç üzülmedin, geçer dedin Çok mutluydun ayrılırken Bunu konuşmaya bile lüzum yok Sen beni taşıyamadın Bu yeni sayfada senin adın yok Üzgünüm tanıyamadım Bunu konuşmaya bile lüzum yok Sen beni taşıyamadın Bu yeni sayfada senin adın yok Üzgünüm tanıyamadım

Ağlama Bebeğim Kurudu gözyaşım, kimse görmüyor Bu çocuğu sanki dünya anlamıyor Dilekler bağlasa, mumlar yanmıyor Konuş kader bir şey söyle Konuş şansım bir şey söyle Kurudu gözyaşım, kimse görmüyor Bu çocuğu sanki dünya anlamıyor Dilekler bağlasa, mumlar yanmıyor Konuş kader bir şey söyle Konuş şansım bir şey söyle Ağlama bebeğim değmez Öğrenecek şey bitmez Bugün sana, yarın bana Ağlama bebeğim değmez Ağlama bebeğim değmez Öğrenecek şey bitmez Bugün sana, yarın bana Ağlama bebeğim değmez Ağlama bebeğim değmez Sesini susturdu, saat durmuyor İçimde bir yer hep onu istiyor Bu kalbi sahibi neden istemiyor? Konuş kader bir şey söyle Konuş şansım bir şey söyle Ağlama bebeğim değmez Öğrenecek şey bitmez Bugün sana, yarın bana Ağlama bebeğim değmez Ağlama bebeğim değmez Öğrenecek şey bitmez Bugün sana, yarın bana Ağlama bebeğim değmez Ağlama bebeğim değmez

Bahanesi Yok Kıskandım seni burdan çıktı bütün mesele Şimdi kırık iki kalp elimizde kalan Kaybetmiştim kendimi bende özür dilerim Kırmayı istemedim seni hiç bir zaman * Kader bizi birleştirdi bunun bi bahanesi yok Barınmamalı bu defa içimizde yalan dolan Zaten dünya artist olmuş dertleri çok Yangına körükle gitmenin hiç alemi yok * Aklından geçen her neyse söyle nolursun Madem birgün öleceğim elinden olsun Kopsun kıyamet yeterki birlikte olsun * Kopsun kıyamet yeterki birlikte olsun..

Yan Bahçe Bu kaçıncı ayrılık yazık günah Yeter artık gitmelerin Acı çekip dönmelerin Unutamazsın sen beni * Aşkım eder seni deli dön Aşımla cayır cayır yana yana dön Gururu bırak artık yan bahçeye göm Benide kendinide üzme dön *