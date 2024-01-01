Rober Hatemo

Saf Sevgilim Üzgünüm üst üste alt alta Balık istifi boğuşup kendimle bazen Seninle… * Bir daha bir daha sorduysam Dönüp özür dilediysem Anlamak zorundayım * Beni kitap gibi evirip çevirip okumadın mı Ekin ektim hasadımı toplamadın mı * Saf sevgilim dereleri geçtim Susuz mu döndüm Dost dediğin arkandan vurdu Kalbura döndün

İtirazım Var İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin sillesine hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine itirazım var * Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye itirazım var * Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu yalan dolana Benim şu dertlere ne borcum var ki Tuttu yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorum var ki * Bana cehennemi aratmıyor * İtirazım var değişmez yazıma İtirazım var bu dertli şansıma Sevginin sahtesine hayatın cilvesine Talihin böylesine itirazım var * Yalan dolu gözlere durulmamış sözlere Dost olmayan yüzlere itirazım var

Aşksız Prens Bitti aşkının son şansı Beni üzmeye hakkın yok Sana koşa koşa gelmedim Senden başka sevgilim yok Aşığım dedin ağladın Telefonlarda yalvardın Ne zaman çıksam kapıdaydın Benim ol diye paramı saydın Nasılda beni inandırdın Bir çocuk gibi Seni tanımadan bağlandım Pişmanım şimdi Aşkımıza bir ömür yetmez Bu söz senindi unuttun Nede çabuk ele karıştın Mutlu ol şimdi Ben aşksız prensim Sen arsız bir avcı Severken ayrılmak Ne kadar acı Yüreğindeki ses Tutunca yakanı Daha çok yanarsın Ah ararsın istemem ki

Seni Benden Ayıranlar Seni benden ayıranlar inan bir gün gülmeyecek Gitmeyi istiyorsan seni kimse tutmayacak Ne kadar çok ağlasan az, yanlışlarla geçti bir yaz Çok beklersin sana dön diyeni sana dön diyen olmayacak Zaten beni bu kara alın yazısıyla Kimse bağrına basmıyor Madem ki aklın yolu bir niye Ezilen ezileni tutmuyor Bir kez gülsen yeter alışır yüreğim Sana dost olurum belki bir gün kader

Cehennemi Kapattım benim yanmam uzun sürer onun günahını aldım çektikleri yüzünden cehennemi kapattım * yazıklar olsun ki bana aşkın tadını kaçırdım hiç sebepler uğruna onu elden kıskandım tutun benim elimden yanardağlara atın yakın yakın aklımı günahımı çıkarın * benim yanmam uzun sürer onun günahını aldım çektikleri yüzünden cehennemi kapattım * yazıklar olsun ki bana aşkın tadını kaçırdım hiç sebepler uğruna onu elden kıskandım tutun beni elimden yanardağlara atın yakın yakın aklımı günahımı çıkartın * onun kalbi yaralı gönlü aşka kapalı artık canımı alsın alemlerin ilahı * benim yanmam uzun sürer onun günahını aldım çektikleri yüzünden cehennemi kapattım

Havalanma Bir daldın budaklandın da kış geldi çiçek açtın Telef oldum içim yandı sana dokunamadım Havalanma güzelim ya da Havalanırsan buralara konma Gözden düştün eğlendin Ne sevdin ne sevdirdin Gittin kellere düştün dillere Hem ucuz hem cam kenarı istedin

Tanımazsın Beni Tanımazsın beni aradan çok yıllar geçti Sen başka yerde ben başka yerde günler gelip geçti Benim hala o günlerde sende gözüm var Benim hala hayalimde güzel yüzün var Yüzünde gülücük elinde minicik kırmızı bir gül var Seninle bir zamanlar candan arkadaştık Dertten kederden uzak ne günler yaşadık Ayrılık rüzgarı aldı gitti bizi dinlemedi sevgimizi Dönemezsin geri aradan çok yıllar geçti Beraber olsak neşeyle dolsak biz eskisi gibi

Yaramaz Çocuk Yaramaz çocuk gibi kapımı çalıp gittin Çektiğime cevap bumu beni kendine oyuncak ettin Biliyorum bu kapıdan bir defa çıkarsan dönemezsin Ölüyorum desen bile vazgeçemezsin * Buda böyle olsun aşkım Canım yansın yine Gitmek istiyorsan Canın sağolsun

Gidersen Ortada Kalacaksın Titresem de belli etmem anlayamaz kimse beni Yakıp yıksam ortalığı ne divaneyim nede deli Az koşmadım ben hayaller peşinde Küsmedim yinede çılgınlık hep içimde * Korkmuyorum yağacak yağmurdan Yağsa da sönmez bendeki ateş Döndüremez kimse beni yolumdan Gece biter yine doğar güneş * Git hadi durma nereye kadar Korkularından kaçacaksın Ben sana bakardım ölene kadar Gidersen ortada kalacaksın

Balım Tutunacak ne bir dalım var Güvenecek ne bir dostum Eşi benzeri yok hiç tarifi Yalnızlığın bu hali Melek olup kanadım açsam Dertten uzak bir alem bulsam Özü sözü bir yarede çatsam Bir daha da hiç ayrılmasam * Bir dedin iki etmedim Çok tatlıydın da BALlM derdim Evdeyim döndüm sevgilim Ben geldim sen nerdesin.

Ceylan Gözlüm Ben ettim yar sen etme Ayrılık sevene çok zor geliyor Sanki gözümden akan yaş değil aman Ceylan gözlüm senin yüzünden ömür bitiyor * Hiç mi insafın yok bana Yenildim sevda oyununda Hiç mi insafın yok bana Ya rab unuttun beni dünyada * Ceylan gözlüm güler yüzlüm Nerdesin bak evimize döndüm Ceylan gözlüm güler yüzlüm Yoksun ya ben bir daha öldüm

Büyüdüm Uslandım Hiç sebepsizdi ayrılığın Yalanmış sevgin Aşk yarası içimde saklı Öldüm öldüm dirildim Neydi ki zorun neydi derdin Neysem oyum ben değişmedim Günahım boynuna Sen oldun sebebim Yürekli yalansız aşklara Hasret gençliğim * Büyüdüm uslandım yoruldum her aşkla Boyumun ölçüsünü aldım bu yaşta Anladım yalanmış aşkın gerçeği Kimseyi sen gibi sevmem bir daha