Rober Hatemo

-
yar o zamandan bu yana
benim sende gözüm var
sana çıktı bu yollar
hadi gel sakına uzağa kaçma
söyleyecek bir sözüm var
yaktı beni bu hallerin
aman allah o gözler
benide kölesi ediyor vallah
olmaz olmaz yar sensiz olmaz
vurdun derinden bu kalp durulmaz
sen bana bir yıl yakın gel
ben sana çinden koşarım
inan artık gücüm yok
bu çocuk sana kul köle oldu güzel
-
Haydeeee….
*
Seninle akraba gibi olduk uzaktan
Elimi uzatsam tutar alırdım çoktan
Seni sana benide bana vermiş veren
Şaşırttım mı, Bunalttım mı?
Çok afedersin üzgünüm!!
*
Biiir çok sıkıldım
İkii yerim çok dar
OoOoO senden çok var
Benimi buldun şimdi
Çok işim var
*
Biiir çok sıkıldım
İkii yerim çok dar
OoOoO senden çok var
Benimi buldun şimdi
*
Haydeee…
*
Seni bir arkadaş bir dostum gibi sevdim
Sen oturmuş bana aşktan dem vuruyorsun
Bende sevdiğin çok şey var adı aşk değil
Çağırdım mı, ayarttım mı?
Kendin geldin ya şimdi dinle
*
Biiir çok sıkıldım
İkii yerim çok dar
OoOoO senden çok var
Benimi buldun şimdi
Çok işim var
*
Hadi çok işim var..
*
-
Okuyup yazmakla öğrenilmiyo
Emek ister,yürek ister, zaman ister aşk
Tövbe edip edip günaha girme
Yanılırsın, bak harcanırsın
Söylemedi deme..
Aşkın kanunlarında bir çok açık var
Bir gece için 10 yıl
İki kelime için müebbet hayat var
Oh ne güzel oldu
İçimde bir huzur var
Giden gitti
Kalan sağlarla
Gündelik aşklara devam..
OoOoh OoOoOoh….
-
Bu bir yasak aşk öyküsü çok da acıklı.
Birazdan evleniyor yarim ondan bu acı.
Bir de başımda dönüyorken bizim bu şarkı.
Mutluluk hediyem şarkım da senin olsun.
Ey Tanrım dayanabilir miyim buna ben?
Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen.
Taşıyamıyabilirim düşerim birden.
Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen.
Sensizliği paylaşırım yalnız evimde.
Yokmuş böyle bir acı ne yerde, ne gökte.
Attın imzanı kıydın ikimize de.
Çektim kendimi sen mutlu ol dünya evinde.
Ey tanrım dayanabilir miyim buna ben?
Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen.
Taşıyamıyabilirim düşerim birden.
Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen.
Şarkımızı söylüyorum sakın ağlama.
Kıyamam ki sana benim olamasan da.
Hani sana o ilk canım deyişim varya.
Çınlasın kulağında her bu şarkı çaldığında.
Sensizliği paylaşırım yalnız evimde.
Yokmuş böyle bir acı ne yerde ne gökte.
Attın imzanı kıydın ikimize de.
Çektim kendimi sen mutlu ol dünya evinde.
Ey Tanrım dayanabilir miyim buna ben?
Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen.
Taşıyamıyabilirim düşerim birden.
Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen.
-
Madem sustun, madem son gün
Gitmem lazım yana yana buradan
Madem sustun, bugün sormadın
Çıkmam lazım yana yana aradan
Hiç ses çıkarma kapıyı kaparken
Ne desem boş zaten kaybederken
Böyle erken
Ama seni sevdim
Gözümü kararttım
Güle sarılırken dikeni unuttum
Ama seni sevdim
Ve sana güvendim
Sana tutunurken düşmeyi zaten göze aldım
Ama seni sevdim
Gözümü kararttım
Güle sarılırken dikeni unuttum
Ama seni sevdim
Ve sana güvendim
Sana tutunurken düşmeyi zaten göze aldım
Madem sustun, madem son gün
Gitmem lazım yana yana buradan
Hiç ses çıkarma kapıyı kaparken
Ne desem boş zaten kaybederken
Böyle erken
Ama seni sevdim
Gözümü kararttım
Güle sarılırken dikeni unuttum
Ama seni sevdim
Ve sana güvendim
Sana tutunurken düşmeyi zaten göze aldım
Ama seni sevdim
Gözümü kararttım
Güle sarılırken dikeni unuttum
Ama seni sevdim
Ve sana güvendim
Sana tutunurken düşmeyi zaten göze aldım
Ama seni sevdim
-
Hayallerim Sende aklım oLmasa
seni Kim Kavuştururdu Bana
ResimLerde biLe Çizdim Seni
Getirdiği İçin Çok Teşekkür Ederim
Önce Tanrıya Sonra sana
*
Beraber Yaşayıp YaşLanmakta
Vardı SeninLe ama
Aşkın o Pempe Tatlı Büyüsü Bitti
Doyamamıştım Ki sana Doyamamıştım Ki Sana…!!!
*
AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak
Çok Özledim Seni o Sokakta Yine buluşsak
AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak
Çok Özledim Onu o Sokakta Yine BuLuşsak
*
Hayallerim Sende aklım oLmasa
seni Kim Kavuştururdu Bana
ResimLerde biLe Çizdim Seni
Getirdiği İçin Çok Teşekkür Ederim
Önce Tanrıya Sonra sana
*
Beraber Yaşayıp YaşLanmakta
Vardı SeninLe ama
Aşkın o Pempe Tatlı Büyüsü Bitti
Doyamamıştım Ki sana Doyamamıştım Ki Sana…!!!
*
AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak
Çok Özledim Seni o Sokakta Yine buluşsak
AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak
Çok Özledim Onu o Sokakta Yine BuLuşsak
-
kalbini kıracak
sözüm oldumu
canını yakacak
hatam oldumu
kendimi sana sevdirmenin
bulamadım yolunu
başlamadan bitmişti
bu aşk doğrumu
sen dua et ki
tanrım seni unutmasın
unutupta benim gibi
her gün ağlatmasın
aşk diye acı diye
bir şey tattırmasın
çaresiz savunmasız
öksüz bırakmasın
-
Yavaş Yavaş Büyür ateşim
Ayrılık Acısı Gittikçe Koyar
Dedim ama Dinlemedin
Yavaş Yavaş Büyür ateşim
Ayrılık Acısı Gittikçe Koyar
Kalbini Yollarıma Sersen
Sersen Artık Ne Çıkar
İşte Böyle Ağlatır Gözlerim
Senin Bildiğin Aşklar
Sarardı Yapraklar Kırıldı Dallar
Nasıl Çiçek Açsın Artık Gönlümde
Solan Umutlar
Sarardı Yapraklar Kırıldı Dallar
Nasıl Çiçek Açsın Artık Gönlümde
Solan Umutlar
Yavaş Yavaş Büyür ateşim
Ayrılık Acısı Gittikçe Koyar
Kalbini Yollarıma Sersen
Sersen Artık Ne Çıkar
İşte Böyle Ağlatır Gözlerim
Senin Bildiğin Aşklar
Sarardı Yapraklar Kırıldı Dallar
Nasıl Çiçek Açsın Artık Gönlümde
Solan Umutlar
Sarardı Yapraklar Kırıldı Dallar
Nasıl Çiçek Açsın Artık Gönlümde
Solan Umutlar…
-
Sen değil miydin söyle
Beni deli gibi seven
Sen değil miydin peki
Yeminleri bozup giden
Sen değil miydin söyle
Beni deli gibi seven
Sen değil miydin peki
Yeminleri bozup giden
Hiç üzülmedin, geçer dedin
Çok mutluydun ayrılırken
Bunu konuşmaya bile lüzum yok
Sen beni taşıyamadın
Bu yeni sayfada senin adın yok
Üzgünüm tanıyamadım
Bunu konuşmaya bile lüzum yok
Sen beni taşıyamadın
Bu yeni sayfada senin adın yok
Üzgünüm tanıyamadım
Sen değil miydin söyle
Beni deli gibi seven
Sen değil miydin peki
Yeminleri bozup giden
Sen değil miydin söyle
Beni deli gibi seven
Sen değil miydin peki
Yeminleri bozup giden
Hiç üzülmedin, geçer dedin
Çok mutluydun ayrılırken
Bunu konuşmaya bile lüzum yok
Sen beni taşıyamadın
Bu yeni sayfada senin adın yok
Üzgünüm tanıyamadım
Bunu konuşmaya bile lüzum yok
Sen beni taşıyamadın
Bu yeni sayfada senin adın yok
Üzgünüm tanıyamadım
-
Kurudu gözyaşım, kimse görmüyor
Bu çocuğu sanki dünya anlamıyor
Dilekler bağlasa, mumlar yanmıyor
Konuş kader bir şey söyle
Konuş şansım bir şey söyle
Kurudu gözyaşım, kimse görmüyor
Bu çocuğu sanki dünya anlamıyor
Dilekler bağlasa, mumlar yanmıyor
Konuş kader bir şey söyle
Konuş şansım bir şey söyle
Ağlama bebeğim değmez
Öğrenecek şey bitmez
Bugün sana, yarın bana
Ağlama bebeğim değmez
Ağlama bebeğim değmez
Öğrenecek şey bitmez
Bugün sana, yarın bana
Ağlama bebeğim değmez
Ağlama bebeğim değmez
Sesini susturdu, saat durmuyor
İçimde bir yer hep onu istiyor
Bu kalbi sahibi neden istemiyor?
Konuş kader bir şey söyle
Konuş şansım bir şey söyle
Ağlama bebeğim değmez
Öğrenecek şey bitmez
Bugün sana, yarın bana
Ağlama bebeğim değmez
Ağlama bebeğim değmez
Öğrenecek şey bitmez
Bugün sana, yarın bana
Ağlama bebeğim değmez
Ağlama bebeğim değmez
-
Kıskandım seni burdan çıktı bütün mesele
Şimdi kırık iki kalp elimizde kalan
Kaybetmiştim kendimi bende özür dilerim
Kırmayı istemedim seni hiç bir zaman
*
Kader bizi birleştirdi bunun bi bahanesi yok
Barınmamalı bu defa içimizde yalan dolan
Zaten dünya artist olmuş dertleri çok
Yangına körükle gitmenin hiç alemi yok
*
Aklından geçen her neyse söyle nolursun
Madem birgün öleceğim elinden olsun
Kopsun kıyamet yeterki birlikte olsun
*
Kopsun kıyamet yeterki birlikte olsun..
-
Bu kaçıncı ayrılık yazık günah
Yeter artık gitmelerin
Acı çekip dönmelerin
Unutamazsın sen beni
*
Aşkım eder seni deli dön
Aşımla cayır cayır yana yana dön
Gururu bırak artık yan bahçeye göm
Benide kendinide üzme dön
*
-
Aşk iki ucu sihirli değnek
Tutunmaya gör..
Ayağa kaldırmaz artık kendindeki kuvvet
Özrün misali..
Aşk iki ucu zehirli değnek
Tutulmaya gör..
Ayağa kaldırmaz artık kendindeki kuvvet
Özrün misali..
Artık ömür boyu bir destek gerek
Bence uçlarda bulunup ortasında yaşamak gerek
Sözün özü tadını kaçırmamak gerek
Sanırım artık benimde işime bilmem gerek
Aşkıma değsede oluversek sihirli iki melek
Bir masal değilki hepsi gerçek
Özrün misali..